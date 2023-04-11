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    «Почему не на 10 лет?»: Канчельскис – о пятилетнем контракте Талалаева с «Химками»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Химок» назначить Андрея Талалаева главным тренером.

    – Вам самим не смешно? Почему контракт не на 10 лет? Хватит смешить народ! «Химки» всe смешат людей. Просто смешно. Они хотят переплюнуть президента «Палермо», который за сезон менял по семь тренеров, у нас такой футбол.

    – Контракт на пять лет – абсурд?

    – Они хотят чем‑то выделиться: умным не получается, приходится чем‑то другим, своими глупыми действиями. Если их это веселит – пускай дальше веселятся. Я уже не удивляюсь, когда руководители – дилетанты и проходимцы, которые ничего не понимают в футболе.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2023 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      Napaleon Banapart 1 час назад

      За пятерку при расторжении неустойка ВЫШЕ... До конца сезона "дотерпят" или раньше пилить начнут?

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