Стало известно, какое наказание грозит Вальверде, побившему Баэну из «Вильярреала»

Через неделю, 17 апреля, специальная комиссия рассмотрит поведение полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

Вальверде после матча с «Вильярреалом» на парковке ударил в лицо Алехандро Баэна.

Окружение уругвайца объяснило, что Баэна спровоцировал конфликт своими словами про ребенка Феде.

Сам игрок «Вильярреала» эти обвинения отрицает.

Комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации, либо самостоятельно определить наказание.

В первом случае Вальверде грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей, во втором – отстранение на срок от 1 до 6 месяцев.