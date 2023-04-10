Стало известно, какое наказание грозит Вальверде, побившему Баэну из «Вильярреала»

Через неделю, 17 апреля, специальная комиссия рассмотрит поведение полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
- Вальверде после матча с «Вильярреалом» на парковке ударил в лицо Алехандро Баэна.
- Окружение уругвайца объяснило, что Баэна спровоцировал конфликт своими словами про ребенка Феде.
- Сам игрок «Вильярреала» эти обвинения отрицает.
Комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации, либо самостоятельно определить наказание.
В первом случае Вальверде грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей, во втором – отстранение на срок от 1 до 6 месяцев.
Источник: AS