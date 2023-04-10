Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стало известно, какое наказание грозит Вальверде, побившему Баэну из «Вильярреала»

    Через неделю, 17 апреля, специальная комиссия рассмотрит поведение полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

    • Вальверде после матча с «Вильярреалом» на парковке ударил в лицо Алехандро Баэна.
    • Окружение уругвайца объяснило, что Баэна спровоцировал конфликт своими словами про ребенка Феде.
    • Сам игрок «Вильярреала» эти обвинения отрицает.

    Комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации, либо самостоятельно определить наказание.

    В первом случае Вальверде грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей, во втором – отстранение на срок от 1 до 6 месяцев.

    Новости по теме
    «Вильярреал» выпустил заявление в связи с нападением Вальверде на Баэну
    Игрок «Вильярреала» прокомментировал нападение Вальверде на парковке
    Стало известно, за что Вальверде ударил игрока «Вильярреала» после матча 1
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2023 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 