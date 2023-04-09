Игрок «Вильярреала» прокомментировал нападение Вальверде на парковке

Футболист «Вильярреала» Алекс Баэна опубликовал пост после нападения полузащитника «Реала» Федерико Вальверде после матча 28-го тура Примеры (3:2). Уругваец ударил Баэну в лицо на парковке.

«Я расстроен этой агрессией после игры. Удивлен, что пишут обо мне. Я ничего не говорил про ребенка Вальверде», – заверил Баэна в социальной сети.