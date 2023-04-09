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    Стало известно, за что Вальверде ударил игрока «Вильярреала» после матча

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил в лицо футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура Примеры (2:3). Это случилось на парковке «Сантьяго Бернабеу».

    Люди из окружения Вальверде утверждают, что причина нападения была «серьезная». Речь идет об «издевке над семьей» уругвайца.

    Конфликт Баэны и Вальверде тянется еще с кубкового матча между командами. Тогда по ходу игры Алекс сказал Феде: «Плачь, что твой ребенок не родится». Накануне на парковке, как предполагается, Баэна произнес примерно то же самое. Их стычка началась еще во время матча.

    В начале года сообщалось, что Вальверде и его жена Мина могут потерять ребенка. Они готовились к тому, что он окажется мертворожденным, но роды прошли благополучно.

    После инцидента на парковке Федерико сообщил окружению, что не гордится своим поступком, но объяснил его защитой семьи.

    • Баэна рассматривает вопрос обращения в полицию из-за нападения Вальверде.

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    Источник: Marca

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