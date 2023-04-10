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    Черчесов продлил контракт с «Ференцварошом»: клуб не побеждает 7 матчей подряд

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что венгерский клуб продлил с ним контракт.

    «Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года.

    Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» не побеждает 7 матчей подряд.
    • Команда лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.
    • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2023 17:35
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