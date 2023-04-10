Черчесов продлил контракт с «Ференцварошом»: клуб не побеждает 7 матчей подряд

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что венгерский клуб продлил с ним контракт.
«Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года.
Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» не побеждает 7 матчей подряд.
- Команда лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.
- Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»