Черчесов продлил контракт с «Ференцварошом»: клуб не побеждает 7 матчей подряд

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что венгерский клуб продлил с ним контракт.

«Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года.

Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – сказал Черчесов.