Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков заявил, что осенью получил предложения от двух клубов РПЛ

Кержаков заявил, что осенью получил предложения от двух клубов РПЛ

10 апреля 2023, 15:31

Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков заявил, что минувшей осенью мог возглавить клуб РПЛ.

– Осенью у вас было два предложения из РПЛ.

– Было одно конкретное предложение. Мы не сошлись только в бытовом вопросе: очень важно, чтобы семья была рядом, а в этом варианте это было проблематично (вероятно, имеется в виду «Ахмат», который в сентябре расстался с Андреем Талалаевым – Sports.ru).

– «Торпедо»?

– Летом эти слухи витали вокруг меня – тогда у меня не было ни одного разговора с руководством «Торпедо».

Где-то в середине октября мне позвонил Илья Геркус, который тогда уже стал президентом клуба. Я попросил дать мне время – нужно было понять, готов ли я вообще к работе в «Торпедо», можно ли уже разговаривать о чем-то конкретном.

Не спал почти всю ночь. Ответил, что не готов. На старте сезона я внимательно следил за «Торпедо». Осенью уже почти не смотрел, не понимал качество состава – оно же изменилось, потому что в конце летнего трансферного окна пришло несколько футболистов.

«Торпедо» начало набирать очки, но до конца первой части сезона оставалось всего пять матчей. Мне казалось, что новая смена тренера ничего не даст. Команда готовилась к сезону с одним тренером, потом пришел другой, сильно поменялся состав – я бы просто бросился в омут, вряд ли из этого вышло бы что-то хорошее.

Поэтому предложил подождать до зимы – там бы провели предсезонку, разобрались с составом. Это не отказ, а здравый подход.

В тот же вечер главным тренером «Торпедо» стал Талалаев. Видимо, мы с ним шли параллельно. Никаких претензий, нормальная ситуация.

  • Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
  • Это был его первый тренерский опыт за границей.
  • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

Еще по теме:
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова 4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов 2
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ» 3
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Торпедо Ахмат Кержаков Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
3
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
2
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
3
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
10
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Все новости
Все новости
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
10
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
5
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+