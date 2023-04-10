В Ираке рассказали, когда и где пройдет следующий матч с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад высказался о повторном товарищеском матче со сборной России.
«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака. Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город.
Также нами рассматривается дата матча 7 сентября – день фэйр-плей ФИФА», – сказал Имад
- В марте Россия победила Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
- Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
- Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: Sport24