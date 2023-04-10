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    В Ираке рассказали, когда и где пройдет следующий матч с Россией

    Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад высказался о повторном товарищеском матче со сборной России.

    «Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака. Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город.

    Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября – день фэйр-плей ФИФА», – сказал Имад

    • В марте Россия победила Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
    • Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
    • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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