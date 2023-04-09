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    Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Зениту»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Зенитом».

    «Локо» вел в счете, но в итоге уступил 1:2. Это первое поражение для московской команды под руководством Галактионова в РПЛ.

    — У «Локомотива» первые потерянные очки в чемпионате при вас. Какая атмосфера в раздевалке?

    — Понятно, что расстроены поражением. Нацелены были на победу. У ребят правильная реакция, несмотря на то, что «Зенит» — лидер чемпионата. К сожалению, мы допустили оплошность и пропустили второй мяч. Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях. Надо улучшать качество, мы проводим свои атаки, происходят потери, приходится снова отбирать, а это энергозатратно.

    — Замены Карпукаса и Пиняева были связаны с усталостью?

    — Да, они должны были произойти до второго гола «Зенита». Но, к сожалению, получилось то, что получилось.

    — Вы уже выбрались из зоны вылета. Как теперь мотивировать игроков?

    — Мы проводим беседы с футболистами, как индивидуальные, так и коллективные. Мы не имеем права оглядываться вниз. Сегодняшняя реакция наших ребят — правильная. Все настроены не достижение победы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2023 23:24
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