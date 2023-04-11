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Черчесов оценил важность Дзюбы для российского футбола

11 апреля 2023, 10:56
2

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— В прошедшие выходные в РПЛ состоялись два громких матча — дерби «Спартак»«Динамо» и «Локомотив»«Зенит». Вам удалось их посмотреть?

— Московское дерби шло практически параллельно с нашим матчем в чемпионате Венгрии, так что посмотреть его я объективно не мог. Обзора матча тоже не видел. А вот обзор встречи «Локомотива» с «Зенитом» посмотрел.

— Перед игрой нагнетались жуткие страсти на тему того, какой страшной будет месть хорошо вам знакомого Артема Дзюбы «Зениту». Вы тоже ожидали, что он сможет доставить проблемы команде Семака?

— Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел, только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей.

В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артем — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу.

Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое.

В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России.

  • Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
  • Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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заткнитемнерот
1681200123
Важность Дзюбы в том, что он наглядно показал, чем занимаются в РФС
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moskowcity-petrv
1681204128
Пешеход.в матче с зиной ходил по полю,а зачем,пусть молодые бегают
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