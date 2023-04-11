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    Детский тренер Дзюбы призвал форварда «Локомотива» извиниться перед Семаком

    Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «В курсе ситуации между Семаком и Дзюбой. На мой взгляд, Артем снова споткнулся, совершив такой поступок. Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России.

    Артем – парень взрывной, ему все по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из «Зенита». Главное, чтобы Дзюба принес извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть», – заявил Шупляков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7030

      sochi-2013 2 часа назад

      Присоединяюсь!

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      Рейтинг: +19462

      Cleaner 5 часов назад

      О как! Призвал извиниться! А может это ТИХУШНИКУ Семаку нужно перед Дзюбой извиниться? Ведь это именно Семак настоял на том(кулуарно упросил боссов Зенита), чтобы Дзюбы в Зените не было!...(((

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      Рейтинг: +6371

      Давид59 5 часов назад

      Остынь, Артёмушка!

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