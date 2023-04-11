Детский тренер Дзюбы призвал форварда «Локомотива» извиниться перед Семаком

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«В курсе ситуации между Семаком и Дзюбой. На мой взгляд, Артем снова споткнулся, совершив такой поступок. Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России.

Артем – парень взрывной, ему все по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из «Зенита». Главное, чтобы Дзюба принес извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть», – заявил Шупляков.