Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Зенита».

Москвичи уступили на своем поле со счетом 1:2.

Это первое домашнее поражение «Локо» от «Зенита» за почти 6 лет.

– Хороший был матч, мне понравился, особенно первый тайм. Но мастерство «Зенита» оказалось выше, чем «Локомотива».

– Перед матчем многие говорили, что одна из интриг – забьет ли Артем Дзюба «Зениту».

– Думаю, основная интрига была в том, кто выиграет. Все-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьет ли Дзюба «Зениту» – это не интрига.

– Но Артем набрал такой ход, забил шесть мячей в пяти матчах. Все ждали, что забьет и «Зениту».

– Надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше.

Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артему сыграть так, как он хотел.

– Это больше тренерская тактическая победа?

– Это победа команды. На нее работали все, в том числе и тактика. Раз выиграли, значит, они были лучше. Но в первом тайме и «Локомотив» был хорош.

– Не казалось по итогам первого тайма, что «Локомотив» может обыграть такой «Зенит»?

– Сложно ответить на этот вопрос, потому что я оцениваю игру по итогам 90, а не 45 минут.