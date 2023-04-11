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    Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Москвичи уступили на своем поле со счетом 1:2.
    • Это первое домашнее поражение «Локо» от «Зенита» за почти 6 лет.

    – Хороший был матч, мне понравился, особенно первый тайм. Но мастерство «Зенита» оказалось выше, чем «Локомотива».

    – Перед матчем многие говорили, что одна из интриг – забьет ли Артем Дзюба «Зениту».

    – Думаю, основная интрига была в том, кто выиграет. Все-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьет ли Дзюба «Зениту» – это не интрига.

    – Но Артем набрал такой ход, забил шесть мячей в пяти матчах. Все ждали, что забьет и «Зениту».

    – Надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше.

    Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артему сыграть так, как он хотел.

    – Это больше тренерская тактическая победа?

    – Это победа команды. На нее работали все, в том числе и тактика. Раз выиграли, значит, они были лучше. Но в первом тайме и «Локомотив» был хорош.

    – Не казалось по итогам первого тайма, что «Локомотив» может обыграть такой «Зенит»?

    – Сложно ответить на этот вопрос, потому что я оцениваю игру по итогам 90, а не 45 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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