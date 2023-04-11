«Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку

Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошел к Дзюбе пожать руку, но Артем этого не сделал.
Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака.
Он молодец, что не стал ввязываться в какие-то дискуссии с журналистами после игры. Сказал все грамотно. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», – сказал Гришин.
Источник: «РБ Спорт»