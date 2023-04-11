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    «Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку

    Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошел к Дзюбе пожать руку, но Артем этого не сделал.

    Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака.

    Он молодец, что не стал ввязываться в какие-то дискуссии с журналистами после игры. Сказал все грамотно. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», – сказал Гришин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18487

      ilichkadr 1 минуту назад

      "что-то не так с головой"?
      Давно не так. Если женатый мужик дрочит на камеру, то тараканы не только в голове.

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