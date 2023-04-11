«Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку

Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошел к Дзюбе пожать руку, но Артем этого не сделал.

Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака.

Он молодец, что не стал ввязываться в какие-то дискуссии с журналистами после игры. Сказал все грамотно. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», – сказал Гришин.