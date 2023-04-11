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  • «Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку

«Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку

11 апреля 2023, 07:51
8

Экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

  • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
  • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
  • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошел к Дзюбе пожать руку, но Артем этого не сделал.

Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака.

Он молодец, что не стал ввязываться в какие-то дискуссии с журналистами после игры. Сказал все грамотно. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», – сказал Гришин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Гришин Александр Семак Сергей
Комментарии (8)
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ilichkadr
1681192540
"что-то не так с головой"? Давно не так. Если женатый мужик дрочит на камеру, то тараканы не только в голове.
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Koni_Best_1
1681193230
Дзюба только со своим дружком Слуцким лобызается
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SLADE2019
1681195263
Зачем такие пафосные выражения? Это дело Дзюбы, кому жать руку, а кому нет, во всяком случае в футбольной среде - это точно. Сами они разберутся со временем. Честно говоря, Дзюба столько косяков (знаменитое видео не в счет) напорол, гораздо более тяжелых и подобной реакции не наблюдалось. А здесь взрослому человеку навязывают общение.
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mihail200606
1681196372
Она у него может уже занята чем то была..эта рука..
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ArReal
1681197050
А Гришин не для кого и не начинался))
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sochi-2013
1681215312
Х/З, что у них между собой случилось, но Семаку тоже надо было думать, прежде чем протягивать руку. Что никак не оправдывает Дзюбу.
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