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    Создатель нового формата Кубка России дал ему оценку

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил этот сезон Кубка России, который проходит по новой схеме.

    — Вы были в рабочей группы, которая придумала формат Кубка. Ваше видение будущего турнира?

    — Турнир показывает себя хорошо, есть замечательный плей-офф, с большим количеством рейтинговых игр. Турнир стал интересен с коммерческой точки зрения. Надо эти обстоятельства учитывать и развивать формат.

    • Финал турнира намечен на июнь («Лужники»).
    • «Динамо» вылетело на этой неделе от «Акрона».
    • Действующий победитель Кубка России – «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Бригадный 49 минут назад

      Поначалу лично я критически воспринял такой формат. Но последующие события показали: турнир очень знатный получился. Несколько игр лично мне показались даже много интересней еврокубковых матчей и даже матчей ЧМ. К примеру, заруба Краснодара с Ростовом очень и очень крутой получилась. Регионы получили официальные матчи с самыми топовыми командами РПЛ. В общем, такой турнир продемонстрировал много достоинств. Я - за!.

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      Рейтинг: +2184

      Bozigit 2 часа назад

      Классный турнир! Молодец!

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