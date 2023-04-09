Создатель нового формата Кубка России дал ему оценку

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил этот сезон Кубка России, который проходит по новой схеме.

— Вы были в рабочей группы, которая придумала формат Кубка. Ваше видение будущего турнира?

— Турнир показывает себя хорошо, есть замечательный плей-офф, с большим количеством рейтинговых игр. Турнир стал интересен с коммерческой точки зрения. Надо эти обстоятельства учитывать и развивать формат.