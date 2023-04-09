Создатель нового формата Кубка России дал ему оценку

Поначалу лично я критически воспринял такой формат. Но последующие события показали: турнир очень знатный получился. Несколько игр лично мне показались даже много интересней еврокубковых матчей и даже матчей ЧМ. К примеру, заруба Краснодара с Ростовом очень и очень крутой получилась. Регионы получили официальные матчи с самыми топовыми командами РПЛ. В общем, такой турнир продемонстрировал много достоинств. Я - за!.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил этот сезон Кубка России, который проходит по новой схеме.
— Вы были в рабочей группы, которая придумала формат Кубка. Ваше видение будущего турнира?
— Турнир показывает себя хорошо, есть замечательный плей-офф, с большим количеством рейтинговых игр. Турнир стал интересен с коммерческой точки зрения. Надо эти обстоятельства учитывать и развивать формат.
- Финал турнира намечен на июнь («Лужники»).
- «Динамо» вылетело на этой неделе от «Акрона».
- Действующий победитель Кубка России – «Спартак».