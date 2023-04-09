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Создатель нового формата Кубка России дал ему оценку

9 апреля 2023, 14:05
4

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил этот сезон Кубка России, который проходит по новой схеме.

— Вы были в рабочей группы, которая придумала формат Кубка. Ваше видение будущего турнира?

— Турнир показывает себя хорошо, есть замечательный плей-офф, с большим количеством рейтинговых игр. Турнир стал интересен с коммерческой точки зрения. Надо эти обстоятельства учитывать и развивать формат.

  • Финал турнира намечен на июнь («Лужники»).
  • «Динамо» вылетело на этой неделе от «Акрона».
  • Действующий победитель Кубка России – «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Bozigit
1681048491
Классный турнир! Молодец!
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Бригадный
1681053448
Поначалу лично я критически воспринял такой формат. Но последующие события показали: турнир очень знатный получился. Несколько игр лично мне показались даже много интересней еврокубковых матчей и даже матчей ЧМ. К примеру, заруба Краснодара с Ростовом очень и очень крутой получилась. Регионы получили официальные матчи с самыми топовыми командами РПЛ. В общем, такой турнир продемонстрировал много достоинств. Я - за!.
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paracetamol
1681671105
Создателя нового формата Кубка России еще не повесили?
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the teacher
1681834680
хоень какая-то
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