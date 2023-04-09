Создатель нового формата Кубка России дал ему оценку

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил этот сезон Кубка России, который проходит по новой схеме.
— Вы были в рабочей группы, которая придумала формат Кубка. Ваше видение будущего турнира?
— Турнир показывает себя хорошо, есть замечательный плей-офф, с большим количеством рейтинговых игр. Турнир стал интересен с коммерческой точки зрения. Надо эти обстоятельства учитывать и развивать формат.
- Финал турнира намечен на июнь («Лужники»).
- «Динамо» вылетело на этой неделе от «Акрона».
- Действующий победитель Кубка России – «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»