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    РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

    Утвержден календарь российской Премьер-лиги до завершения сезона-2022/23.

    Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур.

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    19 апреля (среда)

    16:30 «Акрон»«Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

    19:00 ЦСКА – «Урал» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)

    19:00 «Краснодар»«Крылья Советов» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

    24-й тур

    22 апреля (суббота)

    14:00 «Химки» – «Торпедо»

    16:30 «Факел» – «Оренбург»

    19:00 «Зенит» – «Динамо»

    23 апреля (воскресенье)

    12:00 «Урал» – «Ростов»

    14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»

    16:30 «Ахмат» – «Сочи»

    19:30 ЦСКА – «Локомотив»

    24 апреля (понедельник)

    19:00 «Спартак» – «Краснодар»

    25-й тур

    28 апреля (пятница)

    20:00 «Динамо» – «Факел»

    29 апреля (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»

    16:30 «Ахмат» – ЦСКА

    19:00 «Краснодар» – «Урал»

    19:00 «Спартак» – «Ростов»

    30 апреля (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» – «Пари НН»

    16:30 «Сочи» – «Торпедо»

    19:00 «Локомотив» – «Химки»

    26-й тур

    6 мая (суббота)

    14:00 «Химки» – «Динамо»

    16:30 «Торпедо» – «Ахмат»

    19:00 «Ростов» – «Факел»

    7 мая (воскресенье)

    14:00 «Пари НН» – «Урал»

    16:30 ЦСКА – «Оренбург»

    18:00 «Зенит» – «Спартак»

    19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

    8 мая (понедельник)

    17:00 «Локомотив» – «Сочи»

    27-й тур

    13 мая (суббота)

    12:00 «Урал» – «Оренбург»

    14:00 «Химки» – «Спартак»

    16:30 «Зенит» – «Краснодар»

    19:00 ЦСКА – «Торпедо»

    14 мая (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

    16:30 «Динамо» – «Ахмат»

    19:00 «Сочи» – «Ростов»

    19:00 «Факел» – «Пари НН»

    28-й тур

    20 мая (суббота)

    14:00 «Локомотив» – «Факел»

    16:30 «Торпедо» – «Динамо»

    16:30 «Оренбург» – «Зенит»

    19:00 «Ахмат» – «Химки»

    21 мая (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

    16:30 «Спартак» – ЦСКА

    19:00 «Краснодар» – «Ростов»

    22 мая (понедельник)

    19:00 «Пари НН» – «Сочи»

    29-й тур

    27 мая (суббота)

    14:00 «Химки» – «Урал»

    16:30 «Торпедо» – «Оренбург»

    19:00 «Краснодар» – ЦСКА

    19:00 «Сочи» – «Зенит»

    28 мая (воскресенье)

    14:00 «Спартак» – «Пари НН»

    16:30 «Динамо» – «Локомотив»

    16:30 «Факел» – «Крылья Советов»

    19:00 «Ростов» – «Ахмат»

    30-й тур

    3 июня (суббота)

    17:00 «Зенит» – «Факел»

    17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

    17:00 ЦСКА – «Ростов»

    17:00 «Локомотив» – «Торпедо»

    17:00 «Ахмат» – «Краснодар»

    17:00 «Оренбург» – «Динамо»

    17:00 «Пари НН» – «Химки»

    17:00 «Урал» – «Сочи»

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 31 минуту назад

      7 мая отличный день будет. надерём кое-кого. очень надеюсь, что это будет золотой матч.

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