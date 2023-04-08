РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

Утвержден календарь российской Премьер-лиги до завершения сезона-2022/23.
Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур.
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19 апреля (среда)
16:30 «Акрон» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
19:00 ЦСКА – «Урал» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)
19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
24-й тур
22 апреля (суббота)
14:00 «Химки» – «Торпедо»
16:30 «Факел» – «Оренбург»
19:00 «Зенит» – «Динамо»
23 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» – «Ростов»
14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Сочи»
19:30 ЦСКА – «Локомотив»
24 апреля (понедельник)
19:00 «Спартак» – «Краснодар»
25-й тур
28 апреля (пятница)
20:00 «Динамо» – «Факел»
29 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»
16:30 «Ахмат» – ЦСКА
19:00 «Краснодар» – «Урал»
19:00 «Спартак» – «Ростов»
30 апреля (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Пари НН»
16:30 «Сочи» – «Торпедо»
19:00 «Локомотив» – «Химки»
26-й тур
6 мая (суббота)
14:00 «Химки» – «Динамо»
16:30 «Торпедо» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Факел»
7 мая (воскресенье)
14:00 «Пари НН» – «Урал»
16:30 ЦСКА – «Оренбург»
18:00 «Зенит» – «Спартак»
19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
8 мая (понедельник)
17:00 «Локомотив» – «Сочи»
27-й тур
13 мая (суббота)
12:00 «Урал» – «Оренбург»
14:00 «Химки» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Краснодар»
19:00 ЦСКА – «Торпедо»
14 мая (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
16:30 «Динамо» – «Ахмат»
19:00 «Сочи» – «Ростов»
19:00 «Факел» – «Пари НН»
28-й тур
20 мая (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Факел»
16:30 «Торпедо» – «Динамо»
16:30 «Оренбург» – «Зенит»
19:00 «Ахмат» – «Химки»
21 мая (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Урал»
16:30 «Спартак» – ЦСКА
19:00 «Краснодар» – «Ростов»
22 мая (понедельник)
19:00 «Пари НН» – «Сочи»
29-й тур
27 мая (суббота)
14:00 «Химки» – «Урал»
16:30 «Торпедо» – «Оренбург»
19:00 «Краснодар» – ЦСКА
19:00 «Сочи» – «Зенит»
28 мая (воскресенье)
14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Динамо» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»
30-й тур
3 июня (суббота)
17:00 «Зенит» – «Факел»
17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
17:00 ЦСКА – «Ростов»
17:00 «Локомотив» – «Торпедо»
17:00 «Ахмат» – «Краснодар»
17:00 «Оренбург» – «Динамо»
17:00 «Пари НН» – «Химки»
17:00 «Урал» – «Сочи»