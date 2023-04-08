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РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

8 апреля 2023, 12:44

Утвержден календарь российской Премьер-лиги до завершения сезона-2022/23.

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур.

Fonbet Кубок России

19 апреля (среда)

16:30 «Акрон»«Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

19:00 ЦСКА – «Урал» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)

19:00 «Краснодар»«Крылья Советов» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

24-й тур

22 апреля (суббота)

14:00 «Химки» – «Торпедо»

16:30 «Факел» – «Оренбург»

19:00 «Зенит» – «Динамо»

23 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Ростов»

14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Сочи»

19:30 ЦСКА – «Локомотив»

24 апреля (понедельник)

19:00 «Спартак» – «Краснодар»

25-й тур

28 апреля (пятница)

20:00 «Динамо» – «Факел»

29 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»

16:30 «Ахмат» – ЦСКА

19:00 «Краснодар» – «Урал»

19:00 «Спартак» – «Ростов»

30 апреля (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Пари НН»

16:30 «Сочи» – «Торпедо»

19:00 «Локомотив» – «Химки»

26-й тур

6 мая (суббота)

14:00 «Химки» – «Динамо»

16:30 «Торпедо» – «Ахмат»

19:00 «Ростов» – «Факел»

7 мая (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Урал»

16:30 ЦСКА – «Оренбург»

18:00 «Зенит» – «Спартак»

19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

8 мая (понедельник)

17:00 «Локомотив» – «Сочи»

27-й тур

13 мая (суббота)

12:00 «Урал» – «Оренбург»

14:00 «Химки» – «Спартак»

16:30 «Зенит» – «Краснодар»

19:00 ЦСКА – «Торпедо»

14 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

16:30 «Динамо» – «Ахмат»

19:00 «Сочи» – «Ростов»

19:00 «Факел» – «Пари НН»

28-й тур

20 мая (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Факел»

16:30 «Торпедо» – «Динамо»

16:30 «Оренбург» – «Зенит»

19:00 «Ахмат» – «Химки»

21 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

16:30 «Спартак» – ЦСКА

19:00 «Краснодар» – «Ростов»

22 мая (понедельник)

19:00 «Пари НН» – «Сочи»

29-й тур

27 мая (суббота)

14:00 «Химки» – «Урал»

16:30 «Торпедо» – «Оренбург»

19:00 «Краснодар» – ЦСКА

19:00 «Сочи» – «Зенит»

28 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» – «Пари НН»

16:30 «Динамо» – «Локомотив»

16:30 «Факел» – «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

30-й тур

3 июня (суббота)

17:00 «Зенит» – «Факел»

17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

17:00 ЦСКА – «Ростов»

17:00 «Локомотив» – «Торпедо»

17:00 «Ахмат» – «Краснодар»

17:00 «Оренбург» – «Динамо»

17:00 «Пари НН» – «Химки»

17:00 «Урал» – «Сочи»

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак ЦСКА Динамо Ахмат Оренбург Сочи Краснодар Урал Локомотив Крылья Советов Факел Нижний Новгород Химки Торпедо
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