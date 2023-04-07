Карвальо из-за пристрастия к пиву приходилось ложиться на операции

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, что ему приходилось делать операции из-за «пивных» боков.
«Я делал операции по откачиванию жира из боков живота. Он образовывался из-за пива. Они никак не уходили. Я делал их в 2008 и 2012 годах. А что такого? Женщинам можно, а мне нет?
Да, это липосакция. Как у женщин», – сказал бразилец.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»