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    Карвальо из-за пристрастия к пиву приходилось ложиться на операции

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, что ему приходилось делать операции из-за «пивных» боков.

    «Я делал операции по откачиванию жира из боков живота. Он образовывался из-за пива. Они никак не уходили. Я делал их в 2008 и 2012 годах. А что такого? Женщинам можно, а мне нет?

    Да, это липосакция. Как у женщин», – сказал бразилец.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    07.04.2023 22:03
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