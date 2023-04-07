Семин ответил, нужен ли потолок зарплат в РПЛ

С потолком зп , на первый план выйдет состав и работа тренера. Это наверно первый шаг сделать наш футбол самоокупаемым. Ну если ты приплачиваешь болелам за посещение матчей , то на какие шиши содержишь клуб и заключаешь огромные контракты. С фан-иди посещаемость никакая, клубы живут в минус
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не хочет, чтобы в РПЛ появлялся потолок зарплат.
«Потолок зарплат в РПЛ? А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили. Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат. Это неактуально для футбола. Вряд клубы поддержат такую инициативу», – сказал тренер.
- Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
- Тренер заявлял, что готов вернуться к работе.
- «Локомотив» с Семиным трижды брал РПЛ.