Семин ответил, нужен ли потолок зарплат в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не хочет, чтобы в РПЛ появлялся потолок зарплат.

«Потолок зарплат в РПЛ? А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили. Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат. Это неактуально для футбола. Вряд клубы поддержат такую инициативу», – сказал тренер.