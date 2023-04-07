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    Семин ответил, нужен ли потолок зарплат в РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не хочет, чтобы в РПЛ появлялся потолок зарплат.

    «Потолок зарплат в РПЛ? А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили. Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат. Это неактуально для футбола. Вряд клубы поддержат такую инициативу», – сказал тренер.

    • Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • Тренер заявлял, что готов вернуться к работе.
    • «Локомотив» с Семиным трижды брал РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    07.04.2023 21:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 3 часа назад

      С потолком зп , на первый план выйдет состав и работа тренера. Это наверно первый шаг сделать наш футбол самоокупаемым. Ну если ты приплачиваешь болелам за посещение матчей , то на какие шиши содержишь клуб и заключаешь огромные контракты. С фан-иди посещаемость никакая, клубы живут в минус

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 3 часа назад

      Это не принято в странах с Рыночной экономикой , а у нас , где практически все клубы существуют на государственных деньгах , легко.
      Какая такая рентабельность позволяет платить игрокам 5-7 млн$ ?

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