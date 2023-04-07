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    Кержаков: «Я просрал более 10 миллионов долларов»

    Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков рассказал о финансовых потерях.

    – Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.

    – Да. У меня было две ситуации, когда я про...

    – Говори как есть.

    – Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история (Кержаков потерял 330 миллионов рублей, вложив деньги в нефтеперерабатывающий завод – прим. «Бомбардира»). Второе – это развод со второй женой.

    – Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?

    – Много очень.

    – Это 10 миллионов долларов?

    – Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.

    При разводе со своей второй женой Миланой Тюльпановой я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.

    – И как ты с этим живешь?

    – Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример.

    • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
    • Летом он покинул «Пари НН».
    • Сейчас тренер не в России.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    07.04.2023 21:05
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Игроки 13 часов назад

      Это твои проблемы.Или будешь теперь плавать на всю страну.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2356

      alefreddy 14 часов назад

      а теперь почти иноагент

      0
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    • ...
      Рейтинг: +565

      Damir07 16 часов назад

      Вот это не надо было говорить пропало и пропало ты сейчас не показал что ты умный а то что деб..... туп...... и тугад.....
      Даже этим признанием понятно что много ума у вас нету из этих футболистов из миллиона максимум 1 или 2 человека думает о том что будет дальше остальные вот как этот ....... живёт

      1
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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Damir07 15 часов назад

      Ты видимо гений инвестирования ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +565

      Damir07 > Persona_non_Grata 7 часов назад

      Я не гении инвестиции
      Я показал что у него мозгов нету
      А ты наверное его адвокат везде его защищаешь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +793

      rac531 > Damir07 6 часов назад

      Трусливое животное, короче говоря)

      0
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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Damir07 4 часа назад

      Не люблю Кержакова, но можешь даже назвать и "адвокатом" ибо встаю на защиту тех, кого, на мой взгляд, несправедливо или голословно в чем-то обвиняют ... )

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      Рейтинг: +565

      Damir07 > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Я его ни в чем не обвиняю
      Это его деньги я говорю что мозгов мало и все человек в интернете признаеться в том что он потерял пол миллиарда рублей это бюджет региона целого в стране где пенсию платят 10тыс рублей не то что на еду на лекасво не хватает и что поощерять надо это я этому человеку не завидую просто жалко его и все

      0
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      Рейтинг: +565

      Damir07 > rac531 4 часа назад

      Ты о ком обо мне?

      0
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 16 часов назад

      Как легко пришли деньги, так легко и ушли! Забей Санек. 90% людей жизни не хватит столько заработать. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 17 часов назад

      Ты просрал намного больше чем 10 лимонов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 16 часов назад

      Да ты шо ! Суръезна петрушка ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 16 часов назад

      Ты из окопа или снова с борделя? В перерыве дали телефоном поиграться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 > R_a_i_n 6 часов назад

      Убыток вряд ли тебе ответит, у него во время этого вопроса сразу интернет пропадает))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 6 часов назад

      Почему не в окопе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      _MATRIX_ 17 часов назад

      Прежде всего он прос**л собственную совесть. Если она у него вообще была.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > _MATRIX_ 16 часов назад

      Когда на фронт, совестливый ты не наш ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 16 часов назад

      Ты сегодня в ночную, развальцованный. Повседненвный бидон дерьма как обычно с тобой. Желаю тебе захлебнуться. Всё ровно ничего лучше тебя не ждет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > _MATRIX_ 15 часов назад

      С чего это такой вывод ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4161

      raritet 17 часов назад

      Увы , Александр, не первый и не последний человек из спортивного мира, которого как щенка развели на печенюшки. Обидно. Даже мне. При моей пенсии в 12300 рублей в месяц поневоле начинаешь критически относиться к людям.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > raritet 16 часов назад

      пенсии в 12300 рублей в месяц=====
      спасибо пукину не забыл сказать ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 6 часов назад

      Почему не на фронте либераст?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Не деньги главное, Саша!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4798

      Питерский князь 17 часов назад

      Редко у спортсменов бывают мозги.
      Они, вообще редко у кого бывают!
      :)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Питерский князь 17 часов назад

      Умных людей много, мало тех кто о них так думает !!!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4798

      Питерский князь > Persona_non_Grata 16 часов назад

      Мало, кто думает!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4798

      Питерский князь > Persona_non_Grata 15 часов назад

      А если они такие умные, то почему бедные?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Питерский князь 15 часов назад

      Тех что умеет думать тоже не много, но много тех, кто думает, что он умеет думать )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      rac531 > Питерский князь 6 часов назад

      А как же Роднина, Наташка Журова, Валуев,.......?

      0
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      Рейтинг: +311

      cska1948 > Питерский князь 6 часов назад

      Потому, что ЧЕСТНЫЕ!

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      Ответить
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      Рейтинг: +4798

      Питерский князь > cska1948 4 часа назад

      Сказал, как в лужу перднул!
      :)))
      Здесь все честные, честное слово.
      :)))

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