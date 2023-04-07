Кержаков: «Я просрал более 10 миллионов долларов»

Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков рассказал о финансовых потерях.

– Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.

– Да. У меня было две ситуации, когда я про...

– Говори как есть.

– Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история (Кержаков потерял 330 миллионов рублей, вложив деньги в нефтеперерабатывающий завод – прим. «Бомбардира»). Второе – это развод со второй женой.

– Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?

– Много очень.

– Это 10 миллионов долларов?

– Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.

При разводе со своей второй женой Миланой Тюльпановой я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.

– И как ты с этим живешь?

– Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример.