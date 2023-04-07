Кержаков: «Я просрал более 10 миллионов долларов»

Это твои проблемы.Или будешь теперь плавать на всю страну.
Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков рассказал о финансовых потерях.
– Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.
– Да. У меня было две ситуации, когда я про...
– Говори как есть.
– Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история (Кержаков потерял 330 миллионов рублей, вложив деньги в нефтеперерабатывающий завод – прим. «Бомбардира»). Второе – это развод со второй женой.
– Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?
– Много очень.
– Это 10 миллионов долларов?
– Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.
При разводе со своей второй женой Миланой Тюльпановой я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.
– И как ты с этим живешь?
– Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример.
- Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
- Летом он покинул «Пари НН».
- Сейчас тренер не в России.