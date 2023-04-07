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Кержаков: «Я просрал более 10 миллионов долларов»

7 апреля 2023, 21:05
17

Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков рассказал о финансовых потерях.

– Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.

– Да. У меня было две ситуации, когда я про...

– Говори как есть.

– Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история (Кержаков потерял 330 миллионов рублей, вложив деньги в нефтеперерабатывающий завод – прим. «Бомбардира»). Второе – это развод со второй женой.

– Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?

– Много очень.

– Это 10 миллионов долларов?

– Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.

При разводе со своей второй женой Миланой Тюльпановой я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.

– И как ты с этим живешь?

– Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример.

  • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
  • Летом он покинул «Пари НН».
  • Сейчас тренер не в России.

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Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (17)
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paracetamol
1680891814
Не деньги главное, Саша!
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raritet
1680892013
Увы , Александр, не первый и не последний человек из спортивного мира, которого как щенка развели на печенюшки. Обидно. Даже мне. При моей пенсии в 12300 рублей в месяц поневоле начинаешь критически относиться к людям.
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_MATRIX_
1680893271
Прежде всего он прос**л собственную совесть. Если она у него вообще была.
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R_a_i_n
1680894419
Ты просрал намного больше чем 10 лимонов...
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Damir07
1680896903
Вот это не надо было говорить пропало и пропало ты сейчас не показал что ты умный а то что деб..... туп...... и тугад..... Даже этим признанием понятно что много ума у вас нету из этих футболистов из миллиона максимум 1 или 2 человека думает о том что будет дальше остальные вот как этот ....... живёт
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alefreddy
1680901989
а теперь почти иноагент
Ответить
Игроки
1680908041
Это твои проблемы.Или будешь теперь плавать на всю страну.
Ответить
Lilipyt
1681389211
Для этого есть брачный договор, чтобы тебя не разорили.
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