Кержаков перечислил бывших футболистов, заигравших бы в нынешнем «Зените»

Александр Кержаков считает, что заслужил бы место в составе «Зенита», если бы был помоложе.

То же самое, по его мнению, касается Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Владимира Быстрова.

– Аршавин говорил, что не заиграл бы в современном «Зените».

– Почему? Думаю, заиграл бы.

– А Александр Кержаков?

– Думаю, что да. А почему нет-то?

Невозможно сравнивать, но, по ощущениям, Андрей точно бы играл. Я точно бы играл. Гарик [Денисов] точно бы играл, Быстрый [Владимир Быстров] точно бы играл. Почему нет?

Если мы берем наши лучшие игровые качества, то чем они отличаются? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг на скорости. Сейчас очень мало таких футболистов.

Нет такого российского опорного полузащитника, как Игорь, который выполнял бы огромнейший объем работы, владел бы передачей средней и длинной. Почему нет-то?