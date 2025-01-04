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    • Кержаков перечислил бывших футболистов, заигравших бы в нынешнем «Зените»

    Кержаков перечислил бывших футболистов, заигравших бы в нынешнем «Зените»

    Александр Кержаков считает, что заслужил бы место в составе «Зенита», если бы был помоложе.

    То же самое, по его мнению, касается Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Владимира Быстрова.

    – Аршавин говорил, что не заиграл бы в современном «Зените».

    – Почему? Думаю, заиграл бы.

    – А Александр Кержаков?

    – Думаю, что да. А почему нет-то?

    Невозможно сравнивать, но, по ощущениям, Андрей точно бы играл. Я точно бы играл. Гарик [Денисов] точно бы играл, Быстрый [Владимир Быстров] точно бы играл. Почему нет?

    Если мы берем наши лучшие игровые качества, то чем они отличаются? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг на скорости. Сейчас очень мало таких футболистов.

    Нет такого российского опорного полузащитника, как Игорь, который выполнял бы огромнейший объем работы, владел бы передачей средней и длинной. Почему нет-то?

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    04.01.2025 12:00
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Кривая да нелёгкая
    1735984885
    Согласен с Кержаковым полностью
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    DOCTOR PENALTY
    1735986856
    Конечно играли бы, базара нет.
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    ПалкоВводецъ007
    1735987654
    Молодых Шаву, Кержа, Данни и Халка достаточно, чтобы быть чемпионами ещё лет 10. Гыгыгы
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