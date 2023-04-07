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    Левандовски рассказал, как Фергюсон звал его в «Манчестер Юнайтед»

    Роберт Левандовски мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». 12 лет назад его приглашал лично Алекс Фергюсон.

    – Каково было, когда с вами связался легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон?

    - Я отчетливо помню этот момент. Мы с «Боруссией» готовились к товарищескому матчу, кажется, с «Бохумом». Меня заменили в перерыве.

    Я посмотрел на экран телефона: там было смс от английского оператора. Фергюсон пытался позвонить, а потом написал, что хочет со мной поговорить.

    – Что произошло дальше?

    - Я был в раздевалке, сходил в душ и перезвонил ему, спрятавшись в тихом углу.

    Мой английский был не так хорош, как сейчас, а у него был сильный шотландский акцент. Я сосредоточился, чтобы понять, что он имеет в виду!

    Фергюсон старался быть тактичным, говорил медленно. Мне было 22 года, это был особенный момент.

    Я разговаривал с Ватцке и Клоппом, потому что хотел перейти в «МЮ»! Но они сказали: «Никаких шансов, Роберт. Мы нуждаемся в тебе. Ты должен остаться».

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    Источник: Bild

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    07.04.2023 17:17
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