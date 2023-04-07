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    Семак отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал резонансное заявление Малкома.

    Ранее игрок сказал: «Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках».

    – На днях Малком сказал, что он может вернуться в лигу, играющую в еврокубках. Как вы оцениваете вероятность его ухода летом?

    – Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы – мы будем только радоваться за них и переживать.

    Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате.

    Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного.

    • Малком до «Зенита» выступал за «Барселону».
    • Зимой его пытался арендовать «ПСЖ».
    • Бразилец получил российский паспорт, его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    07.04.2023 14:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 22 часа назад

      Семака осадил малком, а он как тряпка не знает что ответить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      rac531 22 часа назад

      Русские футболисты в Европе?
      Или плакали русские денежки?

      0
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