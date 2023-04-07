Семак отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал резонансное заявление Малкома.

Ранее игрок сказал: «Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках».

– На днях Малком сказал, что он может вернуться в лигу, играющую в еврокубках. Как вы оцениваете вероятность его ухода летом?

– Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы – мы будем только радоваться за них и переживать.

Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате.

Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного.