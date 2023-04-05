Малком намекнул на летний уход из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком не исключил летний уход из команды.
«Я планировал выступать в Лиге чемпионов. Мы играли с «Зенитом» в ней три года, а потом началась СВО.
Сейчас я провожу хороший сезон с отличной статистикой. Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках. Сначала нужно стать чемпионом с «Зенитом», а потом посмотрим», – сказал Малком.
- Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
- Малком в России с 2019 года.
- В феврале он получил российский паспорт.
Источник: Relevo