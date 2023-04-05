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    Малком намекнул на летний уход из «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Малком не исключил летний уход из команды.

    «Я планировал выступать в Лиге чемпионов. Мы играли с «Зенитом» в ней три года, а потом началась СВО.

    Сейчас я провожу хороший сезон с отличной статистикой. Теперь могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках. Сначала нужно стать чемпионом с «Зенитом», а потом посмотрим», – сказал Малком.

    • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
    • Малком в России с 2019 года.
    • В феврале он получил российский паспорт.

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    Источник: Relevo

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12570

      Вомбат 16 минут назад

      Вообще-то, он на это намекал уже не раз. Только в этом сезоне уже такой третий намек. Он и в ПСЖ зимой собирался, поверив, что его действительно берут. А паспорт сдавать глупо - если у нас все будет хорошо, он вернется доигрывать. А если не будет, то паспорт все равно много места в багаже не занимает.

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      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      ... и паспорт уже сдал.

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      Рейтинг: +18118

      paracetamol 21 минуту назад

      Да за хорошие деньги и не жалко! Купим второго Халка, что это Газпрому стоит?

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      Рейтинг: +12570

      Вомбат > paracetamol 13 минут назад

      Такой, как Халк в Россию уже не поедет. Халк амбициозный футболист, команды, не участвующие в еврокубках для него не существовали. Он и в Зенит-то ушел после провального сезона 2011-2012, когда его Порту занял 4 место и не попал в зону ЛЧ, перед этим вылетев на групповом этапе ЛЧ от Зенита и АЕКАа.

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      Рейтинг: +18118

      paracetamol > Вомбат 4 минуты назад

      Осенью 23-го, после взятия Куева и Львова, все УЕФА будет наше. Иначе Варшава с Берлином и Парижем не удержатся!

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      Рейтинг: +1520

      Suvorov51 22 минуты назад

      Если уйдет жаль, есть на что посмотреть, правда жаль что он играет в питерской помойке, а так хороший игрок, но уйдет и х.., сним, другому паспорт купят, ПРОМКВАС по работает, а то как нормальные команды обыгровать, только за счет паспартов, вот помойка ну на все идет, вот вонючка

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      Рейтинг: +11506

      "supermax" 30 минут назад

      зарплату побольше выбивает)))))) хотя если есть амбиции поиграть в кубках то никакие деньги не удержат

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      Рейтинг: +3490

      FRZZ 43 минуты назад

      А российский паспорт на хрена тебе?

      1
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      Рейтинг: +109

      Slavan52 > FRZZ 32 минуты назад

      Для коллекции. Как французу, но тому ещё на халяву две квартиры подарили

      1
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      Рейтинг: +847

      dragoon000320 > FRZZ 26 минут назад

      может для налогов?

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