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    «Когда Лео слышит об этом, его глаза загораются»: как Хави уговаривает Месси вернуться в «Барсу»

    Стали известны детали переговоров между главным тренером «Барселоны» Хави и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.
    • Месси забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 33 матчах за клуб в этом сезоне.

    «Лео и Лапорта не разговаривали, но всем очевидно, что «Барселона» собирается подписать Месси. Главный двигатель в переговорах – Хави, который регулярно общается с Месси и четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.

    Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорником – это похоже на его роль в сборной Аргентины.

    Хави придумал разные способы, как его использовать, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются», – заявил журналист Гильем Балаге.

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    Источник: BBC

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    07.04.2023 08:26
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