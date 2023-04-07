«Когда Лео слышит об этом, его глаза загораются»: как Хави уговаривает Месси вернуться в «Барсу»

Стали известны детали переговоров между главным тренером «Барселоны» Хави и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.

«Барселона» желает вернуть его летом.

Месси забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 33 матчах за клуб в этом сезоне.

«Лео и Лапорта не разговаривали, но всем очевидно, что «Барселона» собирается подписать Месси. Главный двигатель в переговорах – Хави, который регулярно общается с Месси и четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.

Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорником – это похоже на его роль в сборной Аргентины.

Хави придумал разные способы, как его использовать, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются», – заявил журналист Гильем Балаге.