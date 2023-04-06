«Русские будут играть!»: организатор детского турнира в Турции отказался исключать «Зенит» по просьбе лондонского «Арсенала»

«У кого было хорошее детство, у того будет хорошая и взрослая жизнь».
«Дети не должны отвечать за то, что делают взрослые».
Турок молодец, умный мужик!
Детская команда «Зенита» примет участие в международном турнире в Турции, несмотря на протест со стороны лондонского «Арсенала».
«Международный турнир для 12-летних [пройдет] в Турции, куда позвали «Зенит». 72 команды из 20 стран сразятся за Izmir Cup с 7 по 9 апреля. Его организатор — Сейит Мехмет Озкан, хозяин футбольного клуба «Алтынорда».
Дед (ему 68 лет) — богатый промышленник, существенную часть жизни посвятивший футболу. Он открыл кучу отделений своей академии по всей стране (80 филиалов – 7 тысяч учеников), посвящает тучу времени развитию детско-юношеского футбола под лозунгом: «У кого было хорошее детство, у того будет хорошая и взрослая жизнь».
В общем, когда участники узнали, что на турнире сыграет «Зенит» — угадайте, кто возмутился? Конечно, англичане. «Арсенал» потребовал убрать из списка команду из России.
Озкан получил сигнал из турецкого МИДа с просьбой во избежание конфликта решить эту проблему. На что он ответил: «Нет, русские будут играть! Дети не должны отвечать за то, что делают взрослые».
В результате «Ман Сити», «Челси» и «Лестер» приедут [на турнир], а команда Зинченко отказалась в знак протеста», – написал в телеграме Иван Карпов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.