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    «Русские будут играть!»: организатор детского турнира в Турции отказался исключать «Зенит» по просьбе лондонского «Арсенала»

    Детская команда «Зенита» примет участие в международном турнире в Турции, несмотря на протест со стороны лондонского «Арсенала».

    «Международный турнир для 12-летних [пройдет] в Турции, куда позвали «Зенит». 72 команды из 20 стран сразятся за Izmir Cup с 7 по 9 апреля. Его организатор — Сейит Мехмет Озкан, хозяин футбольного клуба «Алтынорда».

    Дед (ему 68 лет) — богатый промышленник, существенную часть жизни посвятивший футболу. Он открыл кучу отделений своей академии по всей стране (80 филиалов – 7 тысяч учеников), посвящает тучу времени развитию детско-юношеского футбола под лозунгом: «У кого было хорошее детство, у того будет хорошая и взрослая жизнь».

    В общем, когда участники узнали, что на турнире сыграет «Зенит» — угадайте, кто возмутился? Конечно, англичане. «Арсенал» потребовал убрать из списка команду из России.

    Озкан получил сигнал из турецкого МИДа с просьбой во избежание конфликта решить эту проблему. На что он ответил: «Нет, русские будут играть! Дети не должны отвечать за то, что делают взрослые».

    В результате «Ман Сити», «Челси» и «Лестер» приедут [на турнир], а команда Зинченко отказалась в знак протеста», – написал в телеграме Иван Карпов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.04.2023 14:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3492

      FRZZ 6 апреля, 16:58

      «У кого было хорошее детство, у того будет хорошая и взрослая жизнь».
      «Дети не должны отвечать за то, что делают взрослые».
      Турок молодец, умный мужик!

      1
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 6 апреля, 16:45

      Очень жаль, болел за эту команду в чемпионате Англии, но считаю, что вот так выступать совсем не стоит, ведь дети совсем не понимают, что происходит в мире, англосаксы не правы, от Арсенала не ожидал такого

      0
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 16:15

      ублдб Карпов, Арсенал не команда Зинченко.

      1
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 6 апреля, 16:01

      Арсенал получается детей своих наказал...дебилы..))

      0
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      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka 6 апреля, 15:48

      Не удивлюсь , если еврокондомы провокации мастырить вздумают .

      0
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 6 апреля, 15:25

      Ну дети то совсем не причем ... Респект "деду" !

      4
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 6 апреля, 15:04

      Хохленнок арсеналовский всю команду взбаламутил. Мое НЕУВАЖЕНИЕ Арсеналу!...(((

      1
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 6 апреля, 14:43

      У паскуд вообще ничего святого нету. Детей прогнать хотели наших. Фашизм, сегрегация...

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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 14:38

      Да насрать на команду Зинченко!!! Эти суки даже детей своих подставляют. Деду - большой респект!!!

      4
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