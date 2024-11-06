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    Романцев прокомментировал работу Станковича

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о взаимоотношениях с нынешним наставником красно-белых Деяном Станковичем.

    Романцев рассказал, что пообщался с сербом перед игрой «Пари НН» – «Спартак» в Нижнем Новгороде.

    – По-моему, мы уже – чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском – понимаем друг друга без переводчика. [Улыбается]. Мы футбольные люди, он нам уже не нужен.

    – Какой футбол Деян сейчас ставит «Спартаку»?

    – Нужно дать человеку время. Слишком много игроков у него в распоряжении. По-моему, пока Станкович еще в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за «Спартак».

    Конечно, когда один из ведущих переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера – какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе. Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть.

    – А с таким составом можно претендовать на высокие места в чемпионате?

    – В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить еще одного-двух игроков – таких, как Федор Черенков...

    – Даже двух?

    – Ну а что? Они есть. Федор же тоже появился довольно неожиданно. Пришел из школы какой-то пацанишка и начал играть. А Карпин? Мостовой? Появились и быстро вышли на уровень сборной. Надо искать.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2024 13:15
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    Комментарии (9)
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    grb651
    1730888829
    Спросили бы лучше что Станкович предпочитает водку или коньяк? Дружбаны мля тут явно без бутылки не обошлось) Сейчас он тебе искать будет) у него не карпин и мостовой а черти скорее появятся))
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    Виктор-Губанков-yandex
    1730890077
    Спартак легко расстаётся с молодыми игроками. И некоторые из них проявляют себя в других командах. Глушенков например. О Бакаевых трудно сказать, но могли бы принести пользу. Правда на этой позиции очень приличная конкуренция. А вот Денисов на краю это беда. А Хлусевич на этом же краю вообще пропал. Хорошо хоть Рябчук на другом краю прибавил. Но главное атмосфера в команде и настрой на каждую игру.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730890230
    На уровень физрука вполне дотягивает. Гыгыгы
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    Красногвардейчик
    1730892905
    Конечно, когда один из ведущих переходит в «Зенит», =========== Этот ,,ведущий,, нулина полная))) и Спартак только усилился, и никакого шока, а Станкович, это по моему продолжение Абаскаля
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    subbotaspartak
    1730892966
    Без двух Черенковых выходит никак?...
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    alefreddy
    1730914615
    да двумя там не обойтись нужно как минимум 5
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