Романцев прокомментировал работу Станковича

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о взаимоотношениях с нынешним наставником красно-белых Деяном Станковичем.

Романцев рассказал, что пообщался с сербом перед игрой «Пари НН» – «Спартак» в Нижнем Новгороде.

– По-моему, мы уже – чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском – понимаем друг друга без переводчика. [Улыбается]. Мы футбольные люди, он нам уже не нужен.

– Какой футбол Деян сейчас ставит «Спартаку»?

– Нужно дать человеку время. Слишком много игроков у него в распоряжении. По-моему, пока Станкович еще в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за «Спартак».

Конечно, когда один из ведущих переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера – какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе. Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть.

– А с таким составом можно претендовать на высокие места в чемпионате?

– В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить еще одного-двух игроков – таких, как Федор Черенков...

– Даже двух?

– Ну а что? Они есть. Федор же тоже появился довольно неожиданно. Пришел из школы какой-то пацанишка и начал играть. А Карпин? Мостовой? Появились и быстро вышли на уровень сборной. Надо искать.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов