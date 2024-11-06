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    • Тикнизян объяснил отказ от перехода в «Зенит»: «Там нет футбольных перспектив»

    Тикнизян объяснил отказ от перехода в «Зенит»: «Там нет футбольных перспектив»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

    – История с «Зенитом» – неоднозначная: вы говорили в декабре 2023 года, что откажете им, если поступит предложение. Но клуб сделал по вам предложение, и у вас были переговоры с питерцами.

    – У меня на груди эмблема «Зенита» или «Локомотива»?

    – Юрий Нагорных говорил, что вас не устроили личные условия контракта с «Зенитом».

    – Когда клуб договаривается по твоему трансферу, мне что предлагаете делать? Конечно, я тоже начинаю вести переговоры и понимать свое будущее в клубе, с которым договаривался «Локомотив».

    Когда я понял, что в «Зените» нет будущего с игровой точки зрения и футбольных перспектив, я вышел из этих переговоров. Мне давали очень хорошую зарплату [в «Зените»]: если бы я гнался за деньгами, как об этом многие писали, я бы согласился на первое предложение. Мне важно было понять, что на меня рассчитывают как на футболиста.

    Я не хотел идти по стопам Кругового. Дело не в деньгах. Извините, но в «Зените» за одни премиальные можно покупать однокомнатную квартиру каждый раз. Тут дело про футбол.

    – И в «Зените» играет Дуглас Сантос, который недавно получил российский паспорт.

    – Вот видите. Значит, не зря все так сложилось.

    • Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Зимой 2024 года «Зенит» пытался приобрести игрока.
    • В этом сезоне 25-летний защитник провел 18 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2024 12:46
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    Комментарии (11)
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    fakeid
    1730887260
    про премиальные жёстко гонит, что квартиру можно купить. клуб перешёл на выплаты в рублях. победа - 1 лям. победа над москвой и краснодаром - 2. победа конкретно над спартаком - 5. да, много, но и спонсоров, которые тянут эту лямку, у зенита просто вагон.
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    С-Петр-google
    1730889999
    Красава, норм. футболист в гавно не пойдет, у них только бабло в уме, болото петушиное.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730890309
    Просто осознал, что в Зените для него путь на скамейку. Конкуренцию не выиграть. Гыгыгы
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730890401
    О да, а у проводниц в футбольном плане какое у него будущее? Чисто в старте выходить? Ну тогда пускай играет там
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    Spartak_forv@
    1730892157
    Очень сильно кажется,что дело вообще не в том,что Наир озвучивает)
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