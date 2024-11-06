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    • «Краснодар» нацелился на защитника махачкалинского «Динамо»

    «Краснодар» нацелился на защитника махачкалинского «Динамо»

    Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев может перейти в «Краснодар» в зимнее трансферное окно. По данным «РБ Спорт», кубанский клуб контактировал со стороной футболиста. Официального предложения в «Динамо» на данный момент не поступало.

    • Летом Пальцев перешел в махачкалинский клуб из «КАМАЗа».
    • 23-летний защитник провел за дагестанскую команду 16 матчей, сделал 1 результативную передачу.
    • Его контракт с дагестанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Пальцева в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2024 13:50
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1730891193
    Зачем он нужен?! Если кого и брать в Краснодар, то либо действительно топ игрока, либо свою молодёжь потихоньку подтягивать (на лавке и они могут посидеть)
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    ss21
    1730906301
    Пустая трата времени. Видимо агент хочет привлечь внимание.
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