«Краснодар» нацелился на защитника махачкалинского «Динамо»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев может перейти в «Краснодар» в зимнее трансферное окно. По данным «РБ Спорт», кубанский клуб контактировал со стороной футболиста. Официального предложения в «Динамо» на данный момент не поступало.

Летом Пальцев перешел в махачкалинский клуб из «КАМАЗа».

23-летний защитник провел за дагестанскую команду 16 матчей, сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с дагестанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Пальцева в 1,2 миллиона евро.

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