Аршавин сказал, в каком случае «Зенит» выиграет титул в борьбе с «Краснодаром»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ход чемпионской гонки и продление контракта «Краснодаром» с нападающим Джоном Кордобой.

– «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

– Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

– И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.

– Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.

– Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?

– Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.

Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.

В сезоне-2024/25 на счету 31-летнего колумбийца 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 36 очками после 14 туров, «Зенит» идет вторым и отстает на 3 очка.

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