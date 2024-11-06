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    • Аршавин сказал, в каком случае «Зенит» выиграет титул в борьбе с «Краснодаром»

    Аршавин сказал, в каком случае «Зенит» выиграет титул в борьбе с «Краснодаром»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ход чемпионской гонки и продление контракта «Краснодаром» с нападающим Джоном Кордобой.

    – «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

    – Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

    – И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.

    – Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.

    – Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?

    Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.

    • Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
    • В сезоне-2024/25 на счету 31-летнего колумбийца 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 36 очками после 14 туров, «Зенит» идет вторым и отстает на 3 очка.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2024 11:30
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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1730884052
    "Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет. " Заменяем одно слово, и все становится на свои места: Если Дюков сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет. )))
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    Давид59
    1730890950
    Каждый понимает слова Аршавина по своему. Я думаю, что он имеет ввиду возвращение Кузяева.
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    Spartak_forv@
    1730892454
    Как красиво завуалировал)
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    Айболид
    1730904037
    Пока не вижу за счёт чего Краснодар может растерять преимущество .
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