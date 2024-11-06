Личка выразил отношение к стажировке Мостового

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящей стажировке в команде экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового.

«Ко мне приходил [помощник главного тренера «Динамо»] Ролан Гусев, спросил про Александра, будет ли возможность прийти. Я сказал, что если у него есть интерес, то он всегда может прийти. Нет проблем. Приходили и другие тренеры, которые делают лицензии», – сказал Личка.

56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов