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    Личка выразил отношение к стажировке Мостового

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящей стажировке в команде экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового.

    «Ко мне приходил [помощник главного тренера «Динамо»] Ролан Гусев, спросил про Александра, будет ли возможность прийти. Я сказал, что если у него есть интерес, то он всегда может прийти. Нет проблем. Приходили и другие тренеры, которые делают лицензии», – сказал Личка.

    • 56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.
    • «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

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    Источник: ТАСС

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    06.11.2024 09:38
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1730877673
    56-летний Мостовой готовится стать предпенсионером...
    Ответить
    saf05
    1730878335
    Только отберите у него смартфон
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