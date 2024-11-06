Литвинов прокомментировал возможную дисквалификацию по итогам матча с ЦСКА

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможной дисквалификации после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, e-моe. Меня поэтому это и удивляет», – сказал Литвинов.

На 61-й минуте матча ЦСКА – «Спартак» Литвинову после видеопросмотра была предъявлена прямая красная карточка за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши. Сам Роша был удалeн несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и спартаковца Срджана Бабича в этом же эпизоде.

«Спартак» подал в КДК РФС заявление об отмене красной карточки для Литвинова.

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