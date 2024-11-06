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    • Литвинов прокомментировал возможную дисквалификацию по итогам матча с ЦСКА

    Литвинов прокомментировал возможную дисквалификацию по итогам матча с ЦСКА

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможной дисквалификации после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

    «Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, e-моe. Меня поэтому это и удивляет», – сказал Литвинов.

    • На 61-й минуте матча ЦСКА – «Спартак» Литвинову после видеопросмотра была предъявлена прямая красная карточка за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши. Сам Роша был удалeн несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и спартаковца Срджана Бабича в этом же эпизоде.
    • «Спартак» подал в КДК РФС заявление об отмене красной карточки для Литвинова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2024 08:55
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    Комментарии (6)
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    Борис34684
    1730873437
    Дисквалифицировать на восемь игр и каждый день забрасывать с ног до головы ссаными тряпками.
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    САДЫЧОК
    1730874316
    А, то что команду подвёл во 2 матче подряд Ничего не сказал!!!
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    andr45
    1730876922
    Инцидент с Литвиновым еще раз доказывает, что ДЮКОВ дал указание, скорее всего негласное, чтобы «Спартак» судили по особым, более жестким правилам, которые могут не только отличаться от существующих, но и противоречить им. В частности, после того как Литвинов получил желтую карточку, вмешался КАРАСЕВ, сидевший на VAR, дав указание Сухому еще раз посмотреть видео с целью дать игроку «Спартака» красную. То есть грубейшим образом был нарушен регламент VAR. Но это же VAR, а указание ДЮКОВА подлежит безусловному исполнению)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730879910
    Не надо удивлять. Провокатору надо принять как должное. Гыгыгы
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