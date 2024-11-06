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    Батраков продлит контракт с «Локомотивом»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым на улучшенных условиях.

    «Какое-то время назад договорились», – сказал Нагорных, не став уточнять новый срок соглашения.

    • Батраков дебютировал в основном составе «Локомотива» в этом году.
    • 19-летний футболист провел за команду в общей сложности 24 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
    • Срок его нынешнего контракта с командой истекает 30 июня 2027 года.

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    Источник: РИА Новости

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    06.11.2024 13:29
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1730890796
    Необходимое и своевременное решение
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    ...уефан
    1730897009
    ...ну, что ж, если и батрачить на железной дороге, то лучше это делать на "улучшенных условиях." Заслужил!...
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    Красногорск_Фан
    1730909162
    Ну если бы он сказал - никому не продадим звучало бы лучше. Уже давно подмечено что есть клуб который делает предложения от которых нельзя отказаться, а боссы Локо называют это бизнесом. где бы сейчас был Зенит если бы не 7 голов Глушенкова . Не знаю. Зато знаю что Локо был бы первым если бы его сохранил.
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