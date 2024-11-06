Батраков продлит контракт с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым на улучшенных условиях.

«Какое-то время назад договорились», – сказал Нагорных, не став уточнять новый срок соглашения.

Батраков дебютировал в основном составе «Локомотива» в этом году.

19-летний футболист провел за команду в общей сложности 24 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

Срок его нынешнего контракта с командой истекает 30 июня 2027 года.

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