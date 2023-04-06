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    Понсе из «Акрона» сравнил уровень жизни в России и Италии

    Нападающий «Акрона» Андрес Понсе сравнил Италию и Россию.

    — Я хочу вновь играть в РПЛ — это моя цель.

    — Вы поиграли в Серии А. Сравните ее с РПЛ.

    — Серия А — более тактический чемпионат, чем российский. В России же больше борьбы.

    — В какой стране вам жить более комфортно — в Италии или России?

    — Конечно, в Италии было комфортнее, там уровень жизни на одну ступень выше, чем в России.

    — Назовите причины, почему так считаете?

    — Как вы знаете, я из жаркой страны, поэтому мне тут сложновато. Да и русский язык очень непростой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.04.2023 13:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 16:30

      У пропагандиста Соловьёва спросите , почему виллы в Италии покупал , а не в России ?

      2
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      Рейтинг: +881

      3meeeD 6 апреля, 14:13

      Поиграл?посидел епт..а)

      0
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