Понсе из «Акрона» сравнил уровень жизни в России и Италии

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе сравнил Италию и Россию.
— Я хочу вновь играть в РПЛ — это моя цель.
— Вы поиграли в Серии А. Сравните ее с РПЛ.
— Серия А — более тактический чемпионат, чем российский. В России же больше борьбы.
— В какой стране вам жить более комфортно — в Италии или России?
— Конечно, в Италии было комфортнее, там уровень жизни на одну ступень выше, чем в России.
— Назовите причины, почему так считаете?
— Как вы знаете, я из жаркой страны, поэтому мне тут сложновато. Да и русский язык очень непростой.
Источник: «РБ Спорт»