Понсе из «Акрона» сравнил уровень жизни в России и Италии

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе сравнил Италию и Россию.

— Я хочу вновь играть в РПЛ — это моя цель.

— Вы поиграли в Серии А. Сравните ее с РПЛ.

— Серия А — более тактический чемпионат, чем российский. В России же больше борьбы.

— В какой стране вам жить более комфортно — в Италии или России?

— Конечно, в Италии было комфортнее, там уровень жизни на одну ступень выше, чем в России.

— Назовите причины, почему так считаете?

— Как вы знаете, я из жаркой страны, поэтому мне тут сложновато. Да и русский язык очень непростой.