Понсе сравнил уровень преступности в России и Венесуэле

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе считает Россию более безопасной страной, чем родную Венесуэлу.

До «Акрона» 26-летний игрок выступал в РПЛ за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

26-летний венесуэлец стоит 500 тысяч евро.

У него 8 матчей и гол за сборную Венесуэлы.

– Вообще Венесуэлу и Россию часто сравнивают. В обеих странах много нефти, но и разных проблем всe равно хватает. Однако почему жизнь в России всe равно считается лучше?

– Не знаю. Да, каждый раз, когда я бываю в Венесуэле, я вижу множество проблем. Но и определeнное спокойствие для людей, которые ежемесячно получают зарплаты. Сейчас, думаю, ситуация немного изменилась на фоне темы выборов президента и других моментов. Очевидно, что Венесуэла – это богатая страна, как и Россия, но, возможно, в управлении, распределении капитала мы не так похожи.

– Что сейчас происходит в Венесуэле? Как часто вы там бываете?

– Я стараюсь ездить в Венесуэлу каждый раз, когда появляется такая возможность, однако уже практически два года прошло с моего последнего визита на родину. Надеюсь, в декабре я смогу наконец поехать. По разговорам с моими родными я знаю, что сейчас ситуация в стране сложная, но люди всe равно пытаются найти решение даже в сложившихся обстоятельствах, сделать всe возможное, чтобы улучшить свою жизнь. Выход есть всегда.

– Практически все иностранные футболисты, которые к нам приезжают, признаются, что думали, что в России сейчас небезопасно. В Венесуэле тоже бытует такое мнение?

– Да, практически все мои друзья меня спрашивали, какая здесь обстановка, безопасно ли, есть ли какие-то проблемы. Находясь там, я тоже немного был напуган, как и моя семья. Они не знали, каково жить в России, как здесь всe устроено из-за всей этой неопределeнности. Поскольку я уже здесь, говорю им, что всe спокойно, никаких проблем нет.

– Где сейчас более спокойно, безопасно – в России или в Венесуэле?

– Я думаю, что в России сейчас намного спокойнее, чем в Венесуэле. В том смысле, что ты можешь спокойно гулять по улице, не опасаясь, что на тебя нападeт вор, украдeт твой бумажник или телефон. В Венесуэле такого спокойствия у тебя нет, потому что подобные ситуации происходят часто. Ты можешь выйти на улицу с сумкой, а вернуться без неe.