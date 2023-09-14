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    Бывший футболист «Ахмата» рассказал о Рамзане Кадырове

    Бывший игрок «Ахмата» Андрес Понсе рассказал о своем отношении к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

    Понсе выступал за грозненскую команду с 2019 по 2021 год.

    – Многие бывшие футболисты «Ахмата» рассказывают, что глава республики Рамзан Кадыров был частым гостем на тренировках команды. Вы его видели?

    – Он всегда поддерживал клуб, но никогда не бывал на тренировках при мне. Конкретно у меня не было возможности с ним лично пересечься. Но я знаю, что он очень влиятельная персона для Грозного, у него также много власти в клубе. По крайней мере, так было раньше. Он был владельцем клуба, в экономическом плане со всех сторон помогал команде. Он пользовался огромным уважением в городе, среди людей.

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    Источник: Metaratings

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    14.09.2023 08:55
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