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    «Один из худших среди клубов первой восьмерки»: Червиченко раскритиковал менеджмент «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен работой управленцев московского клуба.

    «Чтобы собирать состав, нужен отличный менеджмент. Нужны люди, которые понимают, что собирают. Проблема в том, что нет группы людей, которая понимает, что хочет видеть на выходе. И которая понимает, как эту команду строить.

    Не хочу в сотый раз приводить в пример «Ростов», но посмотрите, как собирается команда. Насколько они бедные по отношению к «Спартаку», но насколько выглядят лучше. Потому что там ценят каждую копейку, которая достается с потом и кровью.

    А здесь что? Распотрошили Федуна, теперь «Лукойл» потрошат. Ответственности никакой. Максимум – это дадут под жопу. Ну, не украдешь в следующее трансферное окно, но это максимум.

    До этого нащипали некоторые персонажи. А щипают не по 100-200 тысяч, обдирают на миллионы. Нужно выгнать всех и набрать заново. Потому что менеджмент – один из худших среди клубов первой восьмeрки.

    Возможно, «Спартаку» нужны люди, которые могли бы наплевать на шумиху, возможные эксцессы и непопулярные действия среди болельщиков, но полезные для команды.

    «Локомотив» взял Дзюбу, очень спорный был трансфер. Но Дзюба доказывает, что это полезный и правильный трансфер. А что, Дзюба бы не пригодился «Спартаку»? Наверное, бы пригодился.

    Понятно, что это выглядело бы не очень, но, если есть силы перетерпеть недовольство болельщиков, и дать результат. Не всe упирается в Дзюбу, много и молодых ребят. Почему Пиняев не в «Спартаке», а в «Локомотиве»? Тоже вряд ли денег не хватило. Значит, были какие-то другие причины.

    Лет пять-шесть тому назад я говорил: самое необходимое, что «Спартаку» нужно было сделать – это купить у «Рубина» Кварацхелию. Возражали, говорили: «Ты что? Он стоит 15-20 миллионов». Я говорил: поверьте, 15-20 миллионов – это ничего за Кварацхелию, который может вырасти в большого мастера. Теперь «Наполи» просит за него в районе 180 миллионов.

    Зачем искать непонятных ребят и постоянно привозить? Непонятно, как они адаптируются. Надо вначале «выпотрошить» весь рынок здесь. Собрать всe лучшее, выстроить схему. И когда будет не хватать кого-то на конкретную позицию здесь, тогда добирать иностранцев. Но с проверенным качеством.

    Покупать игроков нужно на результат, а не как это происходит сейчас – покупка ради покупки, чтобы сделать удовольствие тем, кто этой сделкой занимается. Хотя удивляться не стоит, про этого латышско-английского специалиста (Пола Эшуорта, спортивного директора «Спартака» – примечание «Бомбардира») много было написано ещe в Казахстане.

    Теперь все так удивляются, что у «Спартака» сбоит спортивная составляющая. А чего вы ожидали? Почитайте, что пишут о нeм. И любой сможет ответить сам себе: «А почему ждали чего-то другого?» – сказал Червиченко.

    • «Спартак» упустил 2-е место в РПЛ и вылетел из верхней сетки Fonbet Кубка России.
    • После зимней паузы команда одержала 3 победы в 8 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    06.04.2023 08:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8137

      Беспонтий 6 апреля, 13:13

      про бывшую жену по большинству всегда х.ула и приниженье..

      5
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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная 6 апреля, 12:48

      Червь.. после твоего строительства Спартака до сих пор отойти не могут. Мукунка бл*.

      4
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      Рейтинг: +29100

      JTherry 6 апреля, 12:10

      "...которая понимает, как эту команду строить..."
      "понимальщик строительства команд" нашелся...) кому бы говорить про менеджмент, только не Червю, во времена которого в Спартак завозили непонятных футболистов, играющих в шиповках, попадающих по мячу раз в год... какой дятел берет у этого му.дака интервью, и себя не уважает и болельщиков, лишь бы подкинуть говна на вентилятор...

      6
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      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 11:41

      Червиченко пример плохого руководителя, как хватает наглости учить кого бы то ни было?!

      5
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 6 апреля, 11:28

      Спартак это провальный мазутный проект всех времен. Фердун вбухал 2+ лярда бобла, добытых на народных недрах. Мало им, теперь потрошат Лукойл. Снова понаберут один сплошной неликвид и раскопают очередного никому не известного физрука. Сплошные откаты. Давно стыдно за хряков. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная > Литейный 4 (returned) 6 апреля, 12:41

      Ну и глуп ты.

      3
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > шахта Заполярная 6 апреля, 12:45

      "Глуп" - это очень мягко сказано, я бы даже сказал, что ты ему льстишь )

      2
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 11:26

      Этот персонаж привлекает тех кто ждёт неадекватного нападения на Спартак. Херли нести пургу, Спартак со всеми игровыми проблемами идёт 3-м. Локо с гениальными покубками 10-м, Динамо и кони тратят не меньше нашего , но что-то вразумительного не видно.
      Пример Ростова уже всем надоел. Всероссийские и даже европейские рекорды по пенальти побиты. Кого из их обоймы можно купить для усиления ? ВАР - игрок под номером 12.

      3
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      Рейтинг: +1009

      SLADE2019 6 апреля, 10:40

      Сколько можно на тему - спартаковского менеджмента говорить? Давно пришли к выводу, что он и сейчас оставляет желать лучшего. Но вот Червиченко стоит ли об этом говорить? Уж мы то и его, и его менеджмент помним. Стыдно должно быть ему эту тему затрагивать.

      4
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 6 апреля, 10:30

      Галиматья.

      4
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 6 апреля, 09:34

      Ну а что, есть правда в словах Червя, хорошо бы все проанализировать и дать ход этим мыслям, но думаю те кто у кормушки не допустят этого, нужна твердая рука руководства, пример ПРОМКВАС. там за ошибки Мидвидь ревет на весь питер и даже Гена Флюгер подвывает, что все предали помойку питерскую, а в Спартаке промахи проходят тихо, только болелы поднимают шум

      0
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      Рейтинг: +4798

      Питерский князь 6 апреля, 09:24

      СпартаГу пора в пердив!
      :)))

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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) > Питерский князь 6 апреля, 11:29

      И расформировать. Гыгыгы

      1
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