«Один из худших среди клубов первой восьмерки»: Червиченко раскритиковал менеджмент «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен работой управленцев московского клуба.

«Чтобы собирать состав, нужен отличный менеджмент. Нужны люди, которые понимают, что собирают. Проблема в том, что нет группы людей, которая понимает, что хочет видеть на выходе. И которая понимает, как эту команду строить.

Не хочу в сотый раз приводить в пример «Ростов», но посмотрите, как собирается команда. Насколько они бедные по отношению к «Спартаку», но насколько выглядят лучше. Потому что там ценят каждую копейку, которая достается с потом и кровью.

А здесь что? Распотрошили Федуна, теперь «Лукойл» потрошат. Ответственности никакой. Максимум – это дадут под жопу. Ну, не украдешь в следующее трансферное окно, но это максимум.

До этого нащипали некоторые персонажи. А щипают не по 100-200 тысяч, обдирают на миллионы. Нужно выгнать всех и набрать заново. Потому что менеджмент – один из худших среди клубов первой восьмeрки.

Возможно, «Спартаку» нужны люди, которые могли бы наплевать на шумиху, возможные эксцессы и непопулярные действия среди болельщиков, но полезные для команды.

«Локомотив» взял Дзюбу, очень спорный был трансфер. Но Дзюба доказывает, что это полезный и правильный трансфер. А что, Дзюба бы не пригодился «Спартаку»? Наверное, бы пригодился.

Понятно, что это выглядело бы не очень, но, если есть силы перетерпеть недовольство болельщиков, и дать результат. Не всe упирается в Дзюбу, много и молодых ребят. Почему Пиняев не в «Спартаке», а в «Локомотиве»? Тоже вряд ли денег не хватило. Значит, были какие-то другие причины.

Лет пять-шесть тому назад я говорил: самое необходимое, что «Спартаку» нужно было сделать – это купить у «Рубина» Кварацхелию. Возражали, говорили: «Ты что? Он стоит 15-20 миллионов». Я говорил: поверьте, 15-20 миллионов – это ничего за Кварацхелию, который может вырасти в большого мастера. Теперь «Наполи» просит за него в районе 180 миллионов.

Зачем искать непонятных ребят и постоянно привозить? Непонятно, как они адаптируются. Надо вначале «выпотрошить» весь рынок здесь. Собрать всe лучшее, выстроить схему. И когда будет не хватать кого-то на конкретную позицию здесь, тогда добирать иностранцев. Но с проверенным качеством.

Покупать игроков нужно на результат, а не как это происходит сейчас – покупка ради покупки, чтобы сделать удовольствие тем, кто этой сделкой занимается. Хотя удивляться не стоит, про этого латышско-английского специалиста (Пола Эшуорта, спортивного директора «Спартака» – примечание «Бомбардира») много было написано ещe в Казахстане.

Теперь все так удивляются, что у «Спартака» сбоит спортивная составляющая. А чего вы ожидали? Почитайте, что пишут о нeм. И любой сможет ответить сам себе: «А почему ждали чего-то другого?» – сказал Червиченко.