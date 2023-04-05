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Гогниев: «Химки» при мне никому не проиграли тактически»

5 апреля 2023, 21:53
9

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итог своей работы в клубе.

– Одна победа в 14 турах сильно на вас давила?

– Это давит прежде всего на игроков. Результат делают футболисты на футбольном поле. Тренер отвечает за тактику. Никто из соперников нас не удивил. Мы ко всем хорошо подготовились. Знали, как каждый соперник выходит из-под прессинга, выходит во вторую треть поля, как действует на стандартах. Поэтому нам за свою работу не стыдно. Поймите. Замыслы на поле воплощают игроки, не получилось... А ответственность за результат несет тренер.

– Хотите сказать, что никто вас не переиграл?

– Тактически? Нет.

– А как же, например, 0:5 от «Спартака»?

– Мы начали тот матч очень хорошо. Но потом были допущены индивидуальные ошибки. Сказался гораздо более высокий индивидуальный уровень игроков «Спартака». При этом мы больше владели мячом. А кого признали лучшим игроком матча? Вратаря Александра Селихова. О чем это говорит? Значит, у «Химок» имелись моменты. Но, увы, не переиграли голкипера красно-белых. Это опять же о проблесках в нашей игре. Но все же обращают внимание на итоговый счет.

Результат, конечно, влияет на психологию ребят. А крупный счет – тем более. Помню, мы на сборах играли против «Оренбурга». Создали за матч 14 голевых моментов. Но уступили. Все упирается в реализацию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак
Комментарии (9)
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derrik2000
1680721073
Всё понятно. Хоть ссы в глаза, всё равно - божья роса... ЭТО не лечится. Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к тренерской работе!
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Нуф-Нуф
1680721499
Очень толковый тренер. Самая пора возглавить Зенит.
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Loko_Roma
1680724454
Это из серии а вот еслибы у меня был состав мансити мои идеи воплотились бы, а тренер это разве не из имеющегося материала что-то лепить, а?
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эд100
1680729525
и ведь этот клоун наверняка будет искать дальше возможность быть тренером где ни будь...
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diamondfan
1680736763
Гогниев в спартак!
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crf575757
1680751943
Интересно, кто этого "тренера" вообще пригласил в Химки!? Один хоровод чего стоит! Вот все посмеялись над взрослыми мужиками в хороводе! Пипец!
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balam
1680752327
этот балбес необучаем.более того -уверен в своей правоте.ну,удачи
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neim
1680757720
Дайте ему медаль "чемпиона России" по тактике и пусть п.и.з....т куда-нибудь по дальше от футбола.
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