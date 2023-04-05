Гогниев: «Химки» при мне никому не проиграли тактически»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итог своей работы в клубе.

– Одна победа в 14 турах сильно на вас давила?

– Это давит прежде всего на игроков. Результат делают футболисты на футбольном поле. Тренер отвечает за тактику. Никто из соперников нас не удивил. Мы ко всем хорошо подготовились. Знали, как каждый соперник выходит из-под прессинга, выходит во вторую треть поля, как действует на стандартах. Поэтому нам за свою работу не стыдно. Поймите. Замыслы на поле воплощают игроки, не получилось... А ответственность за результат несет тренер.

– Хотите сказать, что никто вас не переиграл?

– Тактически? Нет.

– А как же, например, 0:5 от «Спартака»?

– Мы начали тот матч очень хорошо. Но потом были допущены индивидуальные ошибки. Сказался гораздо более высокий индивидуальный уровень игроков «Спартака». При этом мы больше владели мячом. А кого признали лучшим игроком матча? Вратаря Александра Селихова. О чем это говорит? Значит, у «Химок» имелись моменты. Но, увы, не переиграли голкипера красно-белых. Это опять же о проблесках в нашей игре. Но все же обращают внимание на итоговый счет.

Результат, конечно, влияет на психологию ребят. А крупный счет – тем более. Помню, мы на сборах играли против «Оренбурга». Создали за матч 14 голевых моментов. Но уступили. Все упирается в реализацию.