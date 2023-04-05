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    Гогниев: «Химки» при мне никому не проиграли тактически»

    Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итог своей работы в клубе.

    – Одна победа в 14 турах сильно на вас давила?

    – Это давит прежде всего на игроков. Результат делают футболисты на футбольном поле. Тренер отвечает за тактику. Никто из соперников нас не удивил. Мы ко всем хорошо подготовились. Знали, как каждый соперник выходит из-под прессинга, выходит во вторую треть поля, как действует на стандартах. Поэтому нам за свою работу не стыдно. Поймите. Замыслы на поле воплощают игроки, не получилось... А ответственность за результат несет тренер.

    – Хотите сказать, что никто вас не переиграл?

    – Тактически? Нет.

    – А как же, например, 0:5 от «Спартака»?

    – Мы начали тот матч очень хорошо. Но потом были допущены индивидуальные ошибки. Сказался гораздо более высокий индивидуальный уровень игроков «Спартака». При этом мы больше владели мячом. А кого признали лучшим игроком матча? Вратаря Александра Селихова. О чем это говорит? Значит, у «Химок» имелись моменты. Но, увы, не переиграли голкипера красно-белых. Это опять же о проблесках в нашей игре. Но все же обращают внимание на итоговый счет.

    Результат, конечно, влияет на психологию ребят. А крупный счет – тем более. Помню, мы на сборах играли против «Оренбурга». Создали за матч 14 голевых моментов. Но уступили. Все упирается в реализацию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2023 21:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5488

      neim 6 апреля, 08:08

      Дайте ему медаль "чемпиона России" по тактике и пусть п.и.з....т куда-нибудь по дальше от футбола.

      1
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      Рейтинг: +1009

      SLADE2019 > neim 6 апреля, 10:42

      А медаль эту пусть опытный психиатр вручит. Чтобы цена медали была больше.

      0
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      Рейтинг: +1461

      balam 6 апреля, 06:38

      этот балбес необучаем.более того -уверен в своей правоте.ну,удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +360

      crf575757 6 апреля, 06:32

      Интересно, кто этого "тренера" вообще пригласил в Химки!? Один хоровод чего стоит! Вот все посмеялись над взрослыми мужиками в хороводе! Пипец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -141

      diamondfan 6 апреля, 02:19

      Гогниев в спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 00:18

      и ведь этот клоун наверняка будет искать дальше возможность быть тренером где ни будь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 5 апреля, 22:54

      Это из серии а вот еслибы у меня был состав мансити мои идеи воплотились бы, а тренер это разве не из имеющегося материала что-то лепить, а?

      2
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      Рейтинг: +539

      Нуф-Нуф 5 апреля, 22:04

      Очень толковый тренер. Самая пора возглавить Зенит.

      10
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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 5 апреля, 21:57

      Всё понятно.
      Хоть ссы в глаза, всё равно - божья роса...
      ЭТО не лечится.
      Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к тренерской работе!

      5
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