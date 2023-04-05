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    Канчельскис объяснил спад в игре Захаряна

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал играть хуже, чем раньше.

    «Захарян не играет даже на 70% своих возможностей. Парню, видимо, вскружили голову все слухи и несостоявшиеся переходы, немного поплыл он по неопытности. Такое бывает. Главное, чтобы Арсен смог вернуться на свой прежний уровень как можно быстрее.

    Но сейчас видно, что Захарян психологически сломлен, потерял мотивацию, возможно. А он должен быть лидером команды и решать исходы матчей на поле за счет индивидуального мастерства», – сказал Канчельскис.

    • «Челси» в прошлом году не смог купить Захаряна из-за невозможности перевести деньги в Россию.
    • Зимой Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
    • Он самый дорогой игрок «Динамо» (15 миллионов евро).

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    05.04.2023 21:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 апреля, 17:29

      Спад от тренера. При Шварце спада не было.

      0
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      Рейтинг: +1009

      SLADE2019 6 апреля, 10:46

      Спад в игре (я об этом много раз писал) не только у Захаряна, он у всей команды. Все лидеры команды - жалкое подобие прошлого сезона. Тюкавин разве что еще держится. Команда не угадала с тренером, а вдобавок вовремя от него не избавляется. А некоторым комментаторам Бомбардира побольше бы добродушия к пацану.

      0
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      Рейтинг: +3492

      FRZZ 6 апреля, 09:35

      Видно, что Захарян, или его агент хорошо заплатили за пиар, даже Бомбардир время от времени напоминает о нём.

      0
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      Рейтинг: +5488

      neim 6 апреля, 07:51

      ... " потерял мотивацию " ...

      Он потерял пол команды и тренера, а не мотивацию.

      1
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      Рейтинг: +295

      Мортус 5 апреля, 22:41

      Канчельскис у Арсена типа придворного журналиста походу. Каждый день тискает репортажи о процентах всяких и кружении головы. Умитесь уже, дарагой таварищ.

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 5 апреля, 21:06

      Да не было никакого подъема у Захаряна. Был неуемный его пиар со стороны Динамо с целью сбагрить его за хорошие бабки куда угодно.

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