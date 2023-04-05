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Канчельскис объяснил спад в игре Захаряна

5 апреля 2023, 21:02
4

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал играть хуже, чем раньше.

«Захарян не играет даже на 70% своих возможностей. Парню, видимо, вскружили голову все слухи и несостоявшиеся переходы, немного поплыл он по неопытности. Такое бывает. Главное, чтобы Арсен смог вернуться на свой прежний уровень как можно быстрее.

Но сейчас видно, что Захарян психологически сломлен, потерял мотивацию, возможно. А он должен быть лидером команды и решать исходы матчей на поле за счет индивидуального мастерства», – сказал Канчельскис.

  • «Челси» в прошлом году не смог купить Захаряна из-за невозможности перевести деньги в Россию.
  • Зимой Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
  • Он самый дорогой игрок «Динамо» (15 миллионов евро).

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Мортус
1680723685
Канчельскис у Арсена типа придворного журналиста походу. Каждый день тискает репортажи о процентах всяких и кружении головы. Умитесь уже, дарагой таварищ.
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neim
1680756663
... " потерял мотивацию " ... Он потерял пол команды и тренера, а не мотивацию.
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SLADE2019
1680767208
Спад в игре (я об этом много раз писал) не только у Захаряна, он у всей команды. Все лидеры команды - жалкое подобие прошлого сезона. Тюкавин разве что еще держится. Команда не угадала с тренером, а вдобавок вовремя от него не избавляется. А некоторым комментаторам Бомбардира побольше бы добродушия к пацану.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1680791346
Спад от тренера. При Шварце спада не было.
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