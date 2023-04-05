Канчельскис объяснил спад в игре Захаряна

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал играть хуже, чем раньше.

«Захарян не играет даже на 70% своих возможностей. Парню, видимо, вскружили голову все слухи и несостоявшиеся переходы, немного поплыл он по неопытности. Такое бывает. Главное, чтобы Арсен смог вернуться на свой прежний уровень как можно быстрее.

Но сейчас видно, что Захарян психологически сломлен, потерял мотивацию, возможно. А он должен быть лидером команды и решать исходы матчей на поле за счет индивидуального мастерства», – сказал Канчельскис.