Украина по-прежнему претендует на проведение ЧМ-2030

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что совместная заявка его страны, Испании и Украины на проведение ЧМ-2030 по-прежнему в силе.

«Вместе с Испанией, Марокко и Украиной мы стремимся организовать чемпионат мира по футболу 2030 года. Этот чемпионат мира впервые объединит два берега Средиземного моря, объединит два континента посредством спорта. Это мощное послание через футбол», — сказал Кошта.