Украина по-прежнему претендует на проведение ЧМ-2030

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что совместная заявка его страны, Испании и Украины на проведение ЧМ-2030 по-прежнему в силе.
«Вместе с Испанией, Марокко и Украиной мы стремимся организовать чемпионат мира по футболу 2030 года. Этот чемпионат мира впервые объединит два берега Средиземного моря, объединит два континента посредством спорта. Это мощное послание через футбол», — сказал Кошта.
- Эту речь Кошта произнес на исполкоме УЕФА в Лиссабоне.
- Ранее сообщалось, что Украину не рассматривают как кандидата на ЧМ-2020 из-за невозможности страны подготовиться к турниру.
- Украины не было на ЧМ с 2006 года.
Источник: Metaratings