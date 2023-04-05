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Украина по-прежнему претендует на проведение ЧМ-2030

5 апреля 2023, 20:01
4

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что совместная заявка его страны, Испании и Украины на проведение ЧМ-2030 по-прежнему в силе.

«Вместе с Испанией, Марокко и Украиной мы стремимся организовать чемпионат мира по футболу 2030 года. Этот чемпионат мира впервые объединит два берега Средиземного моря, объединит два континента посредством спорта. Это мощное послание через футбол», — сказал Кошта.

  • Эту речь Кошта произнес на исполкоме УЕФА в Лиссабоне.
  • Ранее сообщалось, что Украину не рассматривают как кандидата на ЧМ-2020 из-за невозможности страны подготовиться к турниру.
  • Украины не было на ЧМ с 2006 года.

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Источник: Metaratings
Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (4)
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Таврида
1680715596
Трудно придумать более глупое решение, разве что проводить ЧМ в Афганистане...
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Сам_себе_сказал
1680716762
Украины к тому времени не будет,это 100%...
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knikos
1680719512
Украина ??? Может быть Галиция ? Или что там останется в 30-м году ...
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egor tikhonov
1680756211
к тому времени это будет наша земля. значит чемп. у нас будет?
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