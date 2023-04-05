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    ЦСКА – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

    ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало матча – в 19:30 мск.

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    ЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Заболотный, Чалов.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

    Судья: Артем Любимов (Россия)

    Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.

    Команды играли 12 марта в РПЛ – ЦСКА крупно выиграл со счетом 4:0.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.80
    • Ничья – 3.99
    • Победа «Крыльев» – 5.30

    Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов

    Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов

    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 18:23
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