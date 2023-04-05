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  • ЦСКА – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

ЦСКА – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

5 апреля 2023, 18:23

ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

  • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
  • Начало матча – в 19:30 мск.

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ЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Заболотный, Чалов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Судья: Артем Любимов (Россия)

Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.

Команды играли 12 марта в РПЛ – ЦСКА крупно выиграл со счетом 4:0.

Коэффициенты:

  • Победа ЦСКА – 1.80
  • Ничья – 3.99
  • Победа «Крыльев» – 5.30

Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов

Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов ЦСКА
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