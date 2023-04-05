ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- Начало матча – в 19:30 мск.
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ЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Заболотный, Чалов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко, Писарский.
Судья: Артем Любимов (Россия)
Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.
Команды играли 12 марта в РПЛ – ЦСКА крупно выиграл со счетом 4:0.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.80
- Ничья – 3.99
- Победа «Крыльев» – 5.30
Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов
Источник: «Бомбардир»