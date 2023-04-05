ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.
- Матч состоится в среду, 5 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 19:30 мск.
ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 1,72. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш гостей дают 5,10.
Источник: «Бомбардир»