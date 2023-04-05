ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.

Матч состоится в среду, 5 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 1,72. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш гостей дают 5,10.

Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов