ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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Ориентировочные составы:

Судья: Артем Любимов (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 74 (5,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 6

Фолы в среднем за матч: 21

Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.

Команды играли 12 марта в РПЛ – ЦСКА крупно выиграл со счетом 4:0.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.80

Ничья – 3.99

Победа «Крыльев» – 5.30

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов