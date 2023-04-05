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    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

    ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Артем Любимов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 74 (5,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.

    Команды играли 12 марта в РПЛ – ЦСКА крупно выиграл со счетом 4:0.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.80
    • Ничья – 3.99
    • Победа «Крыльев» – 5.30

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов

    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 17:31
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +267

      Burtaze 5 апреля, 17:56

      стартовые составы нужны...
      ориентировочные только дезориентируют..

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