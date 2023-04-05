ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Владислав Тороп – Мойзес Барбоза, Саша Зделар, Кирилл Набабкин – Иван Обляков, Фелипе Мендес, Константин Кучаев, Милан Гайич – Антон Заболотный, Федор Чалов, Хесус Медина.
- Крылья Советов: Иван Ломаев – Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Николай Рассказов – Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов – Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко.
Судья: Артем Любимов (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 74 (5,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 21
Первая игра в Самаре закончилась вничью – 2:2.
Команды играли 12 марта в РПЛ – ЦСКА крупно выиграл со счетом 4:0.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.80
- Ничья – 3.99
- Победа «Крыльев» – 5.30
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»