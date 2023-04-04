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    «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение Месси: зарплата намного выше, чем у Роналду

    «Аль-Хиляль» сделал нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси официальное предложение по контракту.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил 35-летнему аргентинцу зарплату в размере 400 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем зарабатывает нападающий Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

    Сам Месси считает приоритетным вариантом продолжение карьеры в Европе.

    • Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    04.04.2023 23:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да хоть в пять раз больше пусть дают, а когда гном приедет к ним и будет ходить пешком, да ещё и визжать от каждого прикасания к нему, реально будет понятно чего он стоит. А тем временем Роналду забивает и приводит в восторг трибуны своей игрой. Так что эта ситуация в пользу Криштиану.

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      Рейтинг: +5654

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Сколько у них команд в чемпионате? Купили бы по две ведущих команды целиком в 8-10 странах и проводили бы желанную всем Суперлигу, как чемпионат саудов.
      И от России Спартак и Ростов

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