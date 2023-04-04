«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение Месси: зарплата намного выше, чем у Роналду

«Аль-Хиляль» сделал нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси официальное предложение по контракту.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил 35-летнему аргентинцу зарплату в размере 400 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем зарабатывает нападающий Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Сам Месси считает приоритетным вариантом продолжение карьеры в Европе.