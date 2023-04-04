«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение Месси: зарплата намного выше, чем у Роналду

Да хоть в пять раз больше пусть дают, а когда гном приедет к ним и будет ходить пешком, да ещё и визжать от каждого прикасания к нему, реально будет понятно чего он стоит. А тем временем Роналду забивает и приводит в восторг трибуны своей игрой. Так что эта ситуация в пользу Криштиану.
«Аль-Хиляль» сделал нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси официальное предложение по контракту.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил 35-летнему аргентинцу зарплату в размере 400 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем зарабатывает нападающий Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
Сам Месси считает приоритетным вариантом продолжение карьеры в Европе.
- Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Барселона» желает вернуть его летом.
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