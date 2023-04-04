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    Йоканович прокомментировал вылет «Динамо» из Кубка России

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Мы разочарованы, что выбыли из Кубка. В первом тайме мы доминировали, но «Акрон» был более удачлив в серии пенальти. Поздравляю их с проходом дальше.

    Что я сделал с Фоминым? Фомин – капитан «Динамо». Считаю, он провeл матч достойно. Перед пенальти я спросил, готов ли он. Он сказал, что да. Я и не сомневался, что он готов. Это футбол, так бывает, что игрок промахивается с пенальти», – сказал Йоканович.

    • «Динамо» проиграл «Акрону» из Первой лиги по пенальти.
    • Москвичи вылетели из Кубка России.
    • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2023 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18118

      paracetamol 6 минут назад

      Это тебе, Славиша, не с Зенитом в своей штрафной сидеть. С Акроном забивать требовалось, а тут у тебя - пшик!

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      Рейтинг: +5471

      neim 10 часов назад

      Лучше бы прокомметировал свое заявление об отставке с поста главного тренера. Или будет тащить команду на дно до последнего ?

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