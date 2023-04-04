Йоканович прокомментировал вылет «Динамо» из Кубка России

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Мы разочарованы, что выбыли из Кубка. В первом тайме мы доминировали, но «Акрон» был более удачлив в серии пенальти. Поздравляю их с проходом дальше.

Что я сделал с Фоминым? Фомин – капитан «Динамо». Считаю, он провeл матч достойно. Перед пенальти я спросил, готов ли он. Он сказал, что да. Я и не сомневался, что он готов. Это футбол, так бывает, что игрок промахивается с пенальти», – сказал Йоканович.