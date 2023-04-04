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    ⚡️ Fonbet Кубок России. «Акрон» выбил «Динамо» из турнира, победив в серии пенальти

    «Акрон» победил «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Основное время завершилось вничью – 0:0.

    Футболисты «Акрона» оказались точнее в серии пенальти, реализовав все четыре удара. Игроки «Динамо» реализовали один удар из трех.

    «Динамо» вылетело из Кубка России. Клуб из Тольятти вышел во 2-й раунд 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала.

    Динамо (Москва) – Акрон (Тольятти) – 0:0 (0:0, 1:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2023 21:37
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    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2406

      моэм 1 час назад

      Столько промахов из стольких 100% моментов поневоле наводят на мысль , что команда просто "плавит" тренера , других вразумительных объяснений происходящему просто не видно .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18300

      DVOK68 2 часа назад

      А ведь реальный был шанс выиграть титул в год столетия...Воистину суперклуб,с 1976(!)чемпионом не становившийся и с 1995 кубок не бравший)
      МусорА...карма Берии...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Evpa 5 часов назад

      Слов нет. просто надо Динамо переименовать в "ПОЗОРИЩЕ"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5471

      neim 9 часов назад

      Теперь Динамо может полностью сосредоточиться на играх чемпионата и не отвлекать свои "силы" на какой-то кубок ))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8985

      vladik12 12 часов назад

      Почему бы после такого не закрыть "Динамо"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1780

      Artemka444 13 часов назад

      позорники динамо!!!
      Акрон молодцы!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19384

      Cleaner 14 часов назад

      И что, почти что игрок ЧЕЛСИ Захарян Динамо не помог??? Ржу. Ни могу!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Koni_Best_1 14 часов назад

      По ходу Акрон еще и выиграет этот кубок

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Koni_Best_1 13 часов назад

      Так далеко сказка не может длиться - в следующем туре выбьют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4496

      Oldtrafford83 > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Все помним Тосно, так что всё может быть)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Oldtrafford83 1 час назад

      Теоретически возможно всё - желаю им попасть на Спартак )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3765

      anatolich72 14 часов назад

      Так динамо вылетело или ещё играть будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8985

      vladik12 > anatolich72 12 часов назад

      Хватит с них. Пусть откисают со своим Славишей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5471

      neim > anatolich72 9 часов назад

      "Еще" играть будет Спартак, а Динамо будет обтекать в сторонке.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +812

      Алекс636363 > anatolich72 6 часов назад

      вылетело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5816

      ySS 15 часов назад

      Жаль динамовских

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21129

      derrik2000 > ySS 15 часов назад

      А мне ни капли не жалко, как и своих, якобы "спартаковских".
      Обнаглевшие козлы - евромиллионеры и те, и те.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Bez Imeni > ySS 14 часов назад

      А чего их жалеть? они же не вылетели,с пятаками ещё поиграют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      eugen-han > Bez Imeni 14 часов назад

      С пятаками может сыграть только Акрон, а у Динамо вылет из турнира, как ранее у Зенита.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > derrik2000 13 часов назад

      Ну вот она правда то - они НЕ ТВОИ, а "якобы" !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5471

      neim > ySS 9 часов назад

      А чего их жалеть ? По заслугам проиграли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17707

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 5 часов назад

      А федуниха со фсейстраной болела в этот раз за динаму ?

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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 1 час назад

      А ты у "федунихи" и спроси, раз тебя её мнение волнует больше чем своё ))) Лично я болею за Спартак, а в противостоянии Динамо и Акрона ЖЕЛАЛ победы последним, с тем что победитель может стать теоретически противником Спартака ...

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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 1 час назад

      А "derrik2000" это часом не твой клон, ну или ты его ?)))

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