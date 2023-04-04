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  • ⚡️ Fonbet Кубок России. «Акрон» выбил «Динамо» из турнира, победив в серии пенальти

⚡️ Fonbet Кубок России. «Акрон» выбил «Динамо» из турнира, победив в серии пенальти

4 апреля 2023, 21:37
35

«Акрон» победил «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Основное время завершилось вничью – 0:0.

Футболисты «Акрона» оказались точнее в серии пенальти, реализовав все четыре удара. Игроки «Динамо» реализовали один удар из трех.

«Динамо» вылетело из Кубка России. Клуб из Тольятти вышел во 2-й раунд 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала.

Динамо (Москва) – Акрон (Тольятти) – 0:0 (0:0, 1:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон Динамо
Комментарии (35)
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Enter2006
1680633553
АКРОН - МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!! ))
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Legion-o
1680633707
Спасибо Динамо!!! Я на ставке выиграл кучу денег!!! Я в вас не ошибся, мои родные!!!
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derrik2000
1680633771
И эта команда идёт НА 11-М МЕКСТЕ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ??? Да уж... Игрочишки Динамо, как и Спартака, после зимней спячки совсем "сдулись"...
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Alex Y
1680633978
Забавно))
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vladik12
1680634091
Браво, "Акрон". Очень рад за частный клуб, болельщиков.
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Medved2468
1680634199
Пацаны вообще ребята! С Победой, Акрон!
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Enter2006
1680634440
У Акрона - МегаГолкипер! Он сделал всё, чтобы Акрон выиграл!
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Koni_Best_1
1680635159
По ходу Акрон еще и выиграет этот кубок
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Artemka444
1680639459
позорники динамо!!! Акрон молодцы!!!!!
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Evpa
1680667638
Слов нет. просто надо Динамо переименовать в "ПОЗОРИЩЕ"
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