⚡️ Fonbet Кубок России. «Акрон» выбил «Динамо» из турнира, победив в серии пенальти

«Акрон» победил «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Основное время завершилось вничью – 0:0.

Футболисты «Акрона» оказались точнее в серии пенальти, реализовав все четыре удара. Игроки «Динамо» реализовали один удар из трех.

«Динамо» вылетело из Кубка России. Клуб из Тольятти вышел во 2-й раунд 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала.

Динамо (Москва) – Акрон (Тольятти) – 0:0 (0:0, 1:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

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