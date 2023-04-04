«Учился два дня»: Евсеев вспомнил, как Мостовой бросил учебу на тренера 10 лет назад

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, как Александр Мостовой бросил учебу на тренера.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

«Я был свидетелем, когда Мостовой пошeл учиться на тренера. Лет 10 назад было, он, Шаронов, ещe футболисты, вроде Кириченко, Каряка были.

Он пришeл, два дня побыл, ему Лексаков задал парочку вопросов, и Саша такой: «Нет, я больше не приду», – сказал Евсеев в видео на ютуб-канале «Фабрика Футбола».