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  • «Учился два дня»: Евсеев вспомнил, как Мостовой бросил учебу на тренера 10 лет назад

«Учился два дня»: Евсеев вспомнил, как Мостовой бросил учебу на тренера 10 лет назад

4 апреля 2023, 11:59
4

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, как Александр Мостовой бросил учебу на тренера.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
  • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

«Я был свидетелем, когда Мостовой пошeл учиться на тренера. Лет 10 назад было, он, Шаронов, ещe футболисты, вроде Кириченко, Каряка были.

Он пришeл, два дня побыл, ему Лексаков задал парочку вопросов, и Саша такой: «Нет, я больше не приду», – сказал Евсеев в видео на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Евсеев Вадим Мостовой Александр
Комментарии (4)
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SLADE2019
1680600479
Честно сказать, судя по тому, как этих специалистов (Шаронов, Каряка, да и Кириченко с самим Евсеевым) выучили, то он ничего не потерял, что закончил учебу столь быстро. Хотя, ради сертификата, как такового, мог наверное и потерпеть.
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mig28
1680600928
Да он же "топчик", чего ему учиться?!)))) Высокомерия не занимать. Как-то сказал он, что не для того я 20 лет играл чтобы с ПФЛ команду тренировать.
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subbotaspartak
1680611602
Я на экскурсии был в МГУ 55 лет назад, кто круче
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eugen-han
1680614283
Проблема глубже. У Александра своего рода зависть к Карпину, который кстати будучи спортивным директором Спартака сам назначил себя тренером...,не имея при этом вообще никакой лицензии. Учился ли потом,- это уже вопрос другой, но опять же, который не даёт покоя Мостовому.
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