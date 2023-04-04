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    Глушаков прокомментировал назначение Юрана главным тренером «Пари НН»

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков отреагировал на назначение Сергея Юрана главным тренером клуба.

    — Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу. Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

    — Как вы отнеслись к приходу Юрана?

    — Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.

    • «Пари НН» идет на 13-м месте в РПЛ.
    • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1827

      gor77 3 часа назад

      Ой, блин, бомбардир!)))))
      Из официального источника:
      Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин о назначении Сергея Юрана: «Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже».
      По его словам, Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи», — заключил Никитин.

      0
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      Рейтинг: +3489

      FRZZ 4 часа назад

      Пари НН просто повезло, что есть команды слабее, Торпедо и Химки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 5 часов назад

      У Глушака ещё есть порох в пороховницах. Химки без ушедших из-за му*ака Гогниева футболистов вообще осели. И действительно с Юраном всё получалось, надеюсь и в НН получится!

      2
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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 5 часов назад

      Если бы не легионеры и запредельные бабки, еще не известно, кто был бы who, а кто не who.

      0
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Юран умеет взбодрить, должно всё получиться.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1003

      SLADE2019 > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Тем более команда, в принципе играющая.

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY > SLADE2019 5 часов назад

      Согласен. Уверен, они уйдут от стыков.

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