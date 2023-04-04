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  • Глушаков прокомментировал назначение Юрана главным тренером «Пари НН»

Глушаков прокомментировал назначение Юрана главным тренером «Пари НН»

4 апреля 2023, 11:23
6

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков отреагировал на назначение Сергея Юрана главным тренером клуба.

— Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу. Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

— Как вы отнеслись к приходу Юрана?

— Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.

  • «Пари НН» идет на 13-м месте в РПЛ.
  • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Глушаков Денис Юран Сергей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1680596957
Юран умеет взбодрить, должно всё получиться.
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bomilazdeshnii
1680597446
Если бы не легионеры и запредельные бабки, еще не известно, кто был бы who, а кто не who.
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Enter2006
1680598325
У Глушака ещё есть порох в пороховницах. Химки без ушедших из-за му*ака Гогниева футболистов вообще осели. И действительно с Юраном всё получалось, надеюсь и в НН получится!
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gor77
1680606477
Ой, блин, бомбардир!))))) Из официального источника: Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин о назначении Сергея Юрана: «Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже». По его словам, Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи», — заключил Никитин.
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