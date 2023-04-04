Глушаков прокомментировал назначение Юрана главным тренером «Пари НН»

Ой, блин, бомбардир!)))))
Из официального источника:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин о назначении Сергея Юрана: «Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже».
По его словам, Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи», — заключил Никитин.
Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков отреагировал на назначение Сергея Юрана главным тренером клуба.
— Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу. Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.
— Как вы отнеслись к приходу Юрана?
— Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.