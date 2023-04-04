Глушаков прокомментировал назначение Юрана главным тренером «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков отреагировал на назначение Сергея Юрана главным тренером клуба.

— Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу. Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

— Как вы отнеслись к приходу Юрана?

— Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.