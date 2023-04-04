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⚡ Юран стал главным тренером «Пари НН»

4 апреля 2023, 09:24
12

Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Пари НН».

«Приняли решение о приглашении в «Пари НН» Сергея Юрана. Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» – написал в телеграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

  • Юран сменил в «Пари НН» Артема Горлова.
  • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.
  • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (12)
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ilichkadr
1680589574
Кто бы сомневался, что Пари НН нужен спаситель.
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DOCTOR PENALTY
1680591741
Успехов Юрану, он неравнодушный тренер. Только вот зачем брали Горлова?
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Ниф-Ниф
1680592750
Не сомневаюсь, что Юран и игру поставит, и результат нужный обеспечит.
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Enter2006
1680593786
Давай Серёга, покажи на что способен! А про Химки забудь, сколько бы не предлагали, там неадекват на неадеквате.
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derrik2000
1680594052
Серёга, засучив рукава, сразу "строй" игрочишек! А то совсем, понимаешь, расслабились. Всё у тебя получится.
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Snek
1680595322
Ну это уже как в песне Лепса - За*бавшие рожи
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вальтер79
1680595342
ну держись рпл юран вернулся жечь напалмом)))
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ilichkadr
1680596058
Юран отличный мужик. Его Лобановский очень ценил.
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Январь 59
1680636427
Юрана ждет первый экзамен против Краснодара. Пожелаю удачи Краснодару.
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моэм
1680674111
А срок контракта?...на 9 игр что ли ?....к сожалению на подготовку осталось всего 3 дня , а могло быть и 7 , если бы не слишком долгая торговля за отступные....ведь первые два тяжёлых матча в гостях с Краснодаром и разозлённым Динамо ....хотя обыграть Краснодар шанс есть , у них будет всего два дны на отдых , после кубкового матча в гостях с Ростовым
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