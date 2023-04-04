⚡ Юран стал главным тренером «Пари НН»

Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Пари НН».

«Приняли решение о приглашении в «Пари НН» Сергея Юрана. Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» – написал в телеграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Юран сменил в «Пари НН» Артема Горлова.

Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.

Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.