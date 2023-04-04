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    ⚡ Юран стал главным тренером «Пари НН»

    Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Пари НН».

    «Приняли решение о приглашении в «Пари НН» Сергея Юрана. Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

    Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» – написал в телеграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    • Юран сменил в «Пари НН» Артема Горлова.
    • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.
    • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

    Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 часа назад

      Не поможет Юран, календарь у Н.Н., не очень простой, так что спасения думаю не будет, ведь админ ресур Н.Н. слабоват, это вам не ПРОМКВАС, там можно ставить даже. Сашу Моста, и будут шемьпиньонами, бабло многое решает, в нашем чемпионате, ноесть иключения это Ростов, а сможет Юран тренировать как Карпуша? думаю нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      Fialet 3 часа назад

      Ну зачем он пошёл в букмекерскую команду, неужели других предложений не было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18386

      ilichkadr 6 часов назад

      Юран отличный мужик. Его Лобановский очень ценил.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1492

      вальтер79 6 часов назад

      ну держись рпл юран вернулся жечь напалмом)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4486

      Snek 6 часов назад

      Ну это уже как в песне Лепса - За*бавшие рожи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 6 часов назад

      Серёга, засучив рукава, сразу "строй" игрочишек!
      А то совсем, понимаешь, расслабились.
      Всё у тебя получится.

      2
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 6 часов назад

      Давай Серёга, покажи на что способен!
      А про Химки забудь, сколько бы не предлагали, там неадекват на неадеквате.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +470

      Ниф-Ниф 6 часов назад

      Не сомневаюсь, что Юран и игру поставит, и результат нужный обеспечит.

      8
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 6 часов назад

      "Великий игрок" - это перебор, а вот как тренер зарекомендовал себя с хорошей стороны. Пожелаем удачи.

      3
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Успехов Юрану, он неравнодушный тренер. Только вот зачем брали Горлова?

      4
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      Рейтинг: +1608

      Fialet > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Юрану то может и успехов, но только в другой команде.

      0
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