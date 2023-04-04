Месси останется в «ПСЖ» только при одном условии

Нападающий Лионель Месси находится в шаге от ухода из «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

35-летний аргентинец останется в «ПСЖ» только при одном условии – если согласится на снижение зарплаты. Ранее сообщалось, что Месси отклонил просьбу парижского клуба сократить зарплату.

Отец Месси и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи пытались согласовать продление контракта, но с каждым разом это становилось всe сложнее.