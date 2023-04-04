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    Месси останется в «ПСЖ» только при одном условии

    Нападающий Лионель Месси находится в шаге от ухода из «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

    35-летний аргентинец останется в «ПСЖ» только при одном условии – если согласится на снижение зарплаты. Ранее сообщалось, что Месси отклонил просьбу парижского клуба сократить зарплату.

    Отец Месси и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи пытались согласовать продление контракта, но с каждым разом это становилось всe сложнее.

    • Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.

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    Источник: Globo

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