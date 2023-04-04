Месси останется в «ПСЖ» только при одном условии

Нападающий Лионель Месси находится в шаге от ухода из «ПСЖ», утверждает L'Equipe.
35-летний аргентинец останется в «ПСЖ» только при одном условии – если согласится на снижение зарплаты. Ранее сообщалось, что Месси отклонил просьбу парижского клуба сократить зарплату.
Отец Месси и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи пытались согласовать продление контракта, но с каждым разом это становилось всe сложнее.
- Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Барселона» желает вернуть его летом.
Источник: Globo