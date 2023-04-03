Месси ответил на просьбу «ПСЖ» сократить зарплату при продлении контракта

Лионель Месси не хочет терять в деньгах в случае подписания нового контракта с «ПСЖ».

Клуб обратился к 35-летнему футболисту с просьбой сократить зарплату, но получил отказ.

При этом парижанам нужно уменьшить платежную ведомость почти на 30%, чтобы не урезать оклад Месси в следующем сезоне.

Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.