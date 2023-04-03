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    Месси ответил на просьбу «ПСЖ» сократить зарплату при продлении контракта

    Лионель Месси не хочет терять в деньгах в случае подписания нового контракта с «ПСЖ».

    Клуб обратился к 35-летнему футболисту с просьбой сократить зарплату, но получил отказ.

    При этом парижанам нужно уменьшить платежную ведомость почти на 30%, чтобы не урезать оклад Месси в следующем сезоне.

    Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.

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    Источник: Goal

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    03.04.2023 07:25
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Tempos 8 часов назад

      Да тут по барабану на зарплату...и Месси, и ПСЖ...все идет к тому, что Месси всеравно уйдет при любых условиях... если новость реальна , то ПСЖ зная, что Месси уйдет и в какой клуб уйдет, хочет создать картину, что якобы не сошлись на размере зарплаты и Месси меркантильно покинул клуб...

      0
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 3 апреля, 10:56

      У него свой МРОТ, всем в рот...

      1
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 апреля, 16:23

      Это у нас всем в рот...

      0
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