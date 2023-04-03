Месси ответил на просьбу «ПСЖ» сократить зарплату при продлении контракта

Да тут по барабану на зарплату...и Месси, и ПСЖ...все идет к тому, что Месси всеравно уйдет при любых условиях... если новость реальна , то ПСЖ зная, что Месси уйдет и в какой клуб уйдет, хочет создать картину, что якобы не сошлись на размере зарплаты и Месси меркантильно покинул клуб...
Лионель Месси не хочет терять в деньгах в случае подписания нового контракта с «ПСЖ».
Клуб обратился к 35-летнему футболисту с просьбой сократить зарплату, но получил отказ.
При этом парижанам нужно уменьшить платежную ведомость почти на 30%, чтобы не урезать оклад Месси в следующем сезоне.
Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Барселона» желает вернуть его летом.