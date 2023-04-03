Зидан в случае назначения в «ПСЖ» потребует продать основного нападающего

Зинедин Зидан ведет переговоры с «ПСЖ» о возможном сотрудничестве.
Уже известно, что в случае своего назначения тренер потребует продать Неймара.
Также французский специалист контактирует с «Реалом», где он работал до мая 2021 года.
- В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
- Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.
- Форвард пропустит остаток сезона из-за операции на голеностопе.
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Источник: Mundo Deportivo