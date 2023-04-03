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    Зидан в случае назначения в «ПСЖ» потребует продать основного нападающего

    Зинедин Зидан ведет переговоры с «ПСЖ» о возможном сотрудничестве.

    Уже известно, что в случае своего назначения тренер потребует продать Неймара.

    Также французский специалист контактирует с «Реалом», где он работал до мая 2021 года.

    • В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.
    • Форвард пропустит остаток сезона из-за операции на голеностопе.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    03.04.2023 22:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2096

      ItalianFootball 7 часов назад

      Э не. Зная маэстро Переса план был таков - уволить Зизу за год или два, и если переговоры с Мбаппе провалятся, зная как ПСЖ хочет Зидана, пристроить туда Зидана на условии продажи Килиана и чисто случайно в Реал, а сам Зидан через годик спокойно воссоединится с ними в Мадриде. А ?))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +10

      Ronaldodolbaeb07 7 часов назад

      Иди *****

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