Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чеферин – о «Реале»: «На «Барсу» и «Юве» уже завели дела. Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб»

    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об участниках Суперлиги.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    «Из трех клубов, которые возомнили себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета.

    Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб. Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол», – заявил Чеферин.

    Новости по теме
    Определился единственный кандидат на выборах президента УЕФА 13
    Чеферин: «Реал» считает себя элитным клубом, перед которым все должны склониться» 1
    У Чеферина не будет конкурентов на выборах президента УЕФА 1
    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      Not angry fan 3 часа назад

      Ну-у-у, прав всегда тот, у кого больше прав. Они сделают всё, чтобы защитить своё лакомое логово. Жаль, статуэтку никто не подарит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Maxi_7 18 часов назад

      По-моему это звучит как открытая угроза). Лично у меня нет сомнений, что все эти так называемые проверки и расследования начали проводится именно под указкой уефа, больно всё это странно выглядит, что два топ клуба пытаются потопить одновременно и конечно, же по счастливой случайности они оба оказались инициаторами суперлиги...
      Что касается Реала, то, зная, какой Перец продуман хитрозадый, думаю, там вся чёрная бухгалтерия уже давным давно через шредер прошла и при том ни один раз, старик наверняка всё это предвидел).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Третьим будет не клуб, а сам Чеферин, пёс плешивый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3857

      fakeid 18 часов назад

      ахах, 4 дня назад писал об этом)

      bombardir.ru/news/692163

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 