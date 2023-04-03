Чеферин – о «Реале»: «На «Барсу» и «Юве» уже завели дела. Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об участниках Суперлиги.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Из трех клубов, которые возомнили себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета.

Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб. Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол», – заявил Чеферин.