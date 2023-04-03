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  • Чеферин – о «Реале»: «На «Барсу» и «Юве» уже завели дела. Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб»

Чеферин – о «Реале»: «На «Барсу» и «Юве» уже завели дела. Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб»

3 апреля 2023, 22:23
3

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об участниках Суперлиги.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Из трех клубов, которые возомнили себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета.

Посмотрим, появится ли что-нибудь про третий клуб. Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол», – заявил Чеферин.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Барселона Ювентус Чеферин Александер
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1680550856
Третьим будет не клуб, а сам Чеферин, пёс плешивый.
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Maxi_7
1680552082
По-моему это звучит как открытая угроза). Лично у меня нет сомнений, что все эти так называемые проверки и расследования начали проводится именно под указкой уефа, больно всё это странно выглядит, что два топ клуба пытаются потопить одновременно и конечно, же по счастливой случайности они оба оказались инициаторами суперлиги... Что касается Реала, то, зная, какой Перец продуман хитрозадый, думаю, там вся чёрная бухгалтерия уже давным давно через шредер прошла и при том ни один раз, старик наверняка всё это предвидел).
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Not angry fan
1680604425
Ну-у-у, прав всегда тот, у кого больше прав. Они сделают всё, чтобы защитить своё лакомое логово. Жаль, статуэтку никто не подарит...
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